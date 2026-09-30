Стало известно, какие классы в Warhammer 40,000: Space Marine 2 стали самыми популярными среди игроков

Разработчики экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2 поделились официальной статистикой популярности игровых классов за прошедший год. Абсолютным фаворитом геймеров стал Tactical («Тактик»), который выбрали внушительные 44,4 миллиона раз.

Вторую строчку рейтинга занял Bulwark («Бастион») с показателем в 40,1 миллиона матчей, а тройку лидеров замкнул Assault («Штурмовик»), набравший 33,3 миллиона использований. Главным аутсайдером года оказался Sniper («Снайпер») — его выбирали реже всего (20 миллионов раз).

Примечательно, что даже добавленный позже класс Techmarine («Технодесантник») успел обойти Снайпера по популярности, собрав 22,3 миллиона использований.

Полная статистика использования классов выглядит следующим образом:

Tactical: 44,4 млн использований

44,4 млн использований Bulwark: 40,1 млн использований

40,1 млн использований Assault: 33,3 млн использований

33,3 млн использований Heavy: 30,4 млн использований

30,4 млн использований Vanguard: 27,4 млн использований

27,4 млн использований Techmarine: 22,3 млн использований

22,3 млн использований Sniper: 20 млн использований

В скором времени ростер доступных персонажей расширится еще сильнее. Релиз нового класса Apothecary («Апотекарий») запланирован на начало 2027 года.