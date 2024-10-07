Странная фигурка Тита из Warhammer 40,000 Space Marine 2 стала хитом продаж

Недавний релиз Warhammer 40,000 Space Marine 2 привлёк большое внимание игроков, что сразу открыло возможности для выпуска мерча. Одним из самых обсуждаемых товаров стала фигурка главного героя игры — Деметрия Тита. Однако она вызвала неоднозначные эмоции среди фанатов из-за своей странной внешности.
Особенно выделяется лицо персонажа без шлема, которое отличается от его облика в игре. Несмотря на это, фигурка быстро стала хитом и её моментально раскупили в таких магазинах, как BigBadToyStore, Amazon и McFarlane Toys Store.
Фигурка, высотой 17,78 см, продавалась по цене $30 и включала в комплект болтер, молот и коллекционную карточку.
Дукалис ты ли это?
Тит от бабушки ушел
Скорее, не ушёл, вон как откормила.)
потому и ушел-сожрал всё
Он сбежал на десантной барже, даже в черном щите поработал, что бы похудеть
Скорее сам Тит бабушка
Карлсн в 40 тысячелетие
А я то сначала подумал кого мне это напоминает))
Судя по всему варенье до сих пор у малыша тырит)))
Когда повидал некоторое дерьмо.
Супа наварил и сам сожрал весь казан)
Лейтенант Титя
Ельцин покусал.
похож точно)))
Штааааа???
не удивительно, когда на такого персонажа смотришь, сразу же хочется стать таким же, сразу в качалку идешь, в общем мотивирует, обычный мужественный персонаж, как было раньше в играх, не то что щас, жирные. либо геи.... и т.д.
JoyToy надо брать!
Выражение лица у фигурки такое как например когда готовишь суп из тиранид и решил попробовать бульон.
Это же Майкл из гта 5 // Benjamin Franklin
Ельцин?! // Анатолий Сербуков
Зюганов. // Александр Шитов
Зеленский // Novmen Novmen
Ну хоть не Шандыбин)))
Скуфнулся.
Еще бы не раскупили, это же титя
Бабушкин космодесантник :3
Лицо: когда бабушка заставляет есть овсянку.
-Квадратный?
-Квадратный.
-Значит все ок.
шлем стал похож на шлем пилотов из ЗВ
Лютый
...когда перед сном переел солёного, а утром рожа отекла 😏
Тит, просто Тит.
😂😂😂
кисленько
Бл...ь что с лицом))))
Комментарии пи...ц))))))валяюсь
бахнув пельменей
повестка от фемок? типа все мужики тупые злые уроды