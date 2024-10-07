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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 463 оценки

Странная фигурка Тита из Warhammer 40,000 Space Marine 2 стала хитом продаж

butcher69
Новости

Недавний релиз Warhammer 40,000 Space Marine 2 привлёк большое внимание игроков, что сразу открыло возможности для выпуска мерча. Одним из самых обсуждаемых товаров стала фигурка главного героя игры — Деметрия Тита. Однако она вызвала неоднозначные эмоции среди фанатов из-за своей странной внешности.

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Особенно выделяется лицо персонажа без шлема, которое отличается от его облика в игре. Несмотря на это, фигурка быстро стала хитом и её моментально раскупили в таких магазинах, как BigBadToyStore, Amazon и McFarlane Toys Store.

Фигурка, высотой 17,78 см, продавалась по цене $30 и включала в комплект болтер, молот и коллекционную карточку.

47
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
T r u m a n

Дукалис ты ли это?

31
Hevin

Тит от бабушки ушел

21
Scrible

Скорее, не ушёл, вон как откормила.)

4
Синий Кот Scrible

потому и ушел-сожрал всё

3
Hevin Scrible

Он сбежал на десантной барже, даже в черном щите поработал, что бы похудеть

1
powerGLASS

Скорее сам Тит бабушка

0
GrYnT101

Карлсн в 40 тысячелетие

19
Дмитрий Ворончихин

А я то сначала подумал кого мне это напоминает))

2
cthulhu42

Судя по всему варенье до сих пор у малыша тырит)))

2
0ncnjqybr

Когда повидал некоторое дерьмо.

14
Sir Walter

Супа наварил и сам сожрал весь казан)

13
HandsomeRed
9
BaneDriving

Лейтенант Титя

2
Абдула Ибн Ебн Еб

Ельцин покусал.

8
Владимир Сумрак

похож точно)))

2
cthulhu42

Штааааа???

1
olegpetr

не удивительно, когда на такого персонажа смотришь, сразу же хочется стать таким же, сразу в качалку идешь, в общем мотивирует, обычный мужественный персонаж, как было раньше в играх, не то что щас, жирные. либо геи.... и т.д.

6
Xndr DeKoz

JoyToy надо брать!

5
Уральский_Мастер

Выражение лица у фигурки такое как например когда готовишь суп из тиранид и решил попробовать бульон.

4
Пользователь ВКонтакте

Это же Майкл из гта 5 // Benjamin Franklin

3
Пользователь ВКонтакте

Ельцин?! // Анатолий Сербуков

2
Пользователь ВКонтакте

Зюганов. // Александр Шитов

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Зеленский // Novmen Novmen

-1
cthulhu42

Ну хоть не Шандыбин)))

0
MLShadow

Скуфнулся.

2
Nick Neils
2
Oksifree

Еще бы не раскупили, это же титя

1
Bramos

Бабушкин космодесантник :3

1
Dexter_Morgan_01

Лицо: когда бабушка заставляет есть овсянку.

1
Андрей Корсаков

-Квадратный?
-Квадратный.
-Значит все ок.

0
kedmaker

шлем стал похож на шлем пилотов из ЗВ

0
BAZKIN

Лютый

0
Evialroot

...когда перед сном переел солёного, а утром рожа отекла 😏

0
valhalo

Тит, просто Тит.

0
Леший3

😂😂😂

0
Stylusss

кисленько

0
cthulhu42

Бл...ь что с лицом))))

0
cthulhu42

Комментарии пи...ц))))))валяюсь

0
Night Strider

бахнув пельменей

0
Well-knownQusai

повестка от фемок? типа все мужики тупые злые уроды

-1
Космический Костыль
-1