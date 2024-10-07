Странная фигурка Тита из Warhammer 40,000 Space Marine 2 стала хитом продаж

Недавний релиз Warhammer 40,000 Space Marine 2 привлёк большое внимание игроков, что сразу открыло возможности для выпуска мерча. Одним из самых обсуждаемых товаров стала фигурка главного героя игры — Деметрия Тита. Однако она вызвала неоднозначные эмоции среди фанатов из-за своей странной внешности.

Особенно выделяется лицо персонажа без шлема, которое отличается от его облика в игре. Несмотря на это, фигурка быстро стала хитом и её моментально раскупили в таких магазинах, как BigBadToyStore, Amazon и McFarlane Toys Store.

Фигурка, высотой 17,78 см, продавалась по цене $30 и включала в комплект болтер, молот и коллекционную карточку.