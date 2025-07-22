Студия создателей Space Marine 2 продолжит работу в России - было ликвидировано только юрлицо Embracer Group

Сегодня на портале «Федресурс» появилась информация о ликвидации российского юрлица студии Saber Interactive — «Сабер интерактив СГС». Новость вызвала волну обсуждений среди геймеров, обеспокоенных судьбой разработчиков из Санкт-Петербурга.
Однако сама компания оперативно прокомментировала ситуацию, пояснив, что ликвидация касается исключительно юридической структуры и связана с действиями Embracer Group. Сам офис в Санкт-Петербурге продолжает свою деятельность, никаких сокращений или сворачивания проектов не планируется.
Более того, студия активно нанимает сотрудников: на данный момент открыто свыше 20 вакансий. Это подтверждает, что российское подразделение остается полноценной частью команды Saber и продолжает участвовать в разработке игр.
Эх, очень жаль. После убогой Спейс Марин 2 стало понятно, что игры они делать не умеют последний нормальный их проект это был timeshift
слишком толсто набрасываешь, попробуй еще разок
Какой-то agula98 посчитал Маринов плохой игрой, бедные Эмбрейсеры, даже не знаю, оправятся ли они от такого удара...
Ну батенька тебе тогда в Смуту.
Ответ был про то, что офис продолжит работать, про всё остальное ни слова.
А что всё остальное-то? Просто ликвидируется юр. лицо связанное с Embracer Group. А развод Embracer Group и Saber Interactive произошёл пару-трйоку месяцев назад, Сейберы стали независимыми разработчиками сохранив права на свои игры и кое-какие лицензии на франшизы.
По сути, тупо происходит юридические процедуры по окончанию этого развода и только. Зато развели панику.
О выходе из состава известно с прошлого года, ликвидация может протянуться до следующего года, значит их переводят на другие юридические лица, а офис как таковой будет существовать как точка, где они будут числиться, но не обязательно находиться.
Выдыхаем, как говорится
Прикол в том, что в РФ и СНГ есть такие понятия как зависть и кумовство, мне говорили еще в далекие годы доморощенные психологи самоучки что я информатиком хорошим стану, а юриспруденция и уж тем более силовой блок ТС не для меня, но я все ровно стал юристом о чем не жалею, хотя пк тоже увлекаюсь, теперь ИИ на основе моих данных сделала оценку по 5ти бальной шкале мне максимально подходят юридические профессии международный юрист гуманитарное право (в свое время хотел поступать но выбрал прокуратуру), ит-юрист, гейм-дейв-юрист, прокурор, адвокат, правозащитник, другие рутинные профессии не очень, в ИТ всего два направления пентестер и гейм-дизайнер, язык наиболее удобный для меня Сшарп, хотя я всю жизнь любил С++ но он меня раздражал своей математичностью бейсик я больше любил, так что для хобби юнити 6. Вот так живите своим умом если бы юристы копейки получали все бы сразу сказали да он юрист, а так, у меня похоже карма мне психологически предназначены только самые высокооплачиваемые профессии, интересно что бы на это сказал психолог самоучка которого отовсюду выгоняли ).