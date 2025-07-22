Студия создателей Space Marine 2 продолжит работу в России - было ликвидировано только юрлицо Embracer Group

Сегодня на портале «Федресурс» появилась информация о ликвидации российского юрлица студии Saber Interactive — «Сабер интерактив СГС». Новость вызвала волну обсуждений среди геймеров, обеспокоенных судьбой разработчиков из Санкт-Петербурга.

Однако сама компания оперативно прокомментировала ситуацию, пояснив, что ликвидация касается исключительно юридической структуры и связана с действиями Embracer Group. Сам офис в Санкт-Петербурге продолжает свою деятельность, никаких сокращений или сворачивания проектов не планируется.

Более того, студия активно нанимает сотрудников: на данный момент открыто свыше 20 вакансий. Это подтверждает, что российское подразделение остается полноценной частью команды Saber и продолжает участвовать в разработке игр.