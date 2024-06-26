Свежие скриншоты Warhammer 40,000: Space Marine 2 показывают меню кастомизации персонажа

Уже в начале осени этого года игроки смогут окунуться в будни космодесантников в Warhammer 40,000: Space Marine 2, наполненные ожесточёнными сражениями. Разработчики шутера из студии Saber Interactive уже демонстрировали эффектные перестрелки, поэтому на этот раз они решили сосредоточиться на другом важном аспекте игры — персонализации. В новой подборке скриншотов можно детально ознакомиться с возможностями настройки главного героя и его оружия.

Опубликованные изображения демонстрируют финальную реализацию системы кастомизации в Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игроки смогут настраивать внешний вид своего персонажа, выбирая шлем, основную броню и другие элементы доспехов. Также среди функций игры будет продвинутая настройка оружия, которая включает древо развития пушек и перки, помимо настройки внешнего вида.

Напомним, ранее авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 познакомили игроков с планетой Кадаку. До этого они рассказывали о технологических возможностях графического движка шутера, который позволил реализовать большое количество врагов.

Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 6 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.