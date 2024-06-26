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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 290 оценок

Свежие скриншоты Warhammer 40,000: Space Marine 2 показывают меню кастомизации персонажа

Gutsz
Новости

Уже в начале осени этого года игроки смогут окунуться в будни космодесантников в Warhammer 40,000: Space Marine 2, наполненные ожесточёнными сражениями. Разработчики шутера из студии Saber Interactive уже демонстрировали эффектные перестрелки, поэтому на этот раз они решили сосредоточиться на другом важном аспекте игры — персонализации. В новой подборке скриншотов можно детально ознакомиться с возможностями настройки главного героя и его оружия.

Опубликованные изображения демонстрируют финальную реализацию системы кастомизации в Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игроки смогут настраивать внешний вид своего персонажа, выбирая шлем, основную броню и другие элементы доспехов. Также среди функций игры будет продвинутая настройка оружия, которая включает древо развития пушек и перки, помимо настройки внешнего вида.

Напомним, ранее авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 познакомили игроков с планетой Кадаку. До этого они рассказывали о технологических возможностях графического движка шутера, который позволил реализовать большое количество врагов.

Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 6 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Я только сейчас увидел, что прокачка оружия у них как в world war z // Антон Крупнов

6
MCristo

Так они используют тот же движок, вроде как.

2
Пользователь ВКонтакте

Ребят, у вас хоть какая-то поддержка на сайте вообще есть? Кто-то работает, отвечает за обработку этих вопросов? Почти месяц уже никакого ответа в саппорте // Алексей Кропачев

1
ratte88

Я писал, мне спустя сутки-двое отвечали.

0
Челодой моловек 94

Ничего лишнего, приятно сделано

0
Egik81

Главное чтобы не дали возможность выбирать кричалки и была только одна "За императора".))

Если серьезно это напрягает как бы костемизация не превратилась в донатную помойку.

-3
Дворф

какая ещё к чёрту кастомизация? каждая награда должна быть за бой! они ваще что ли оборзели

-4
Whiskey_40Vol

Согласен, наколотил 10000 фрагов, получи броню терминатора )

0
Evil_Babai Whiskey_40Vol

Что-то маловато для ветерана первой роты, надо по-честному - сначала 500 лет отыграй, а там видно будет 😅

0