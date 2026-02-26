Трейлер обновления для Warhammer 40,000: Space Marine 2 представил новый класс и контент

Focus Entertainment и Saber Interactive выпустили трейлер к обновлению «Techmarine» для Warhammer 40,000: Space Marine II, продемонстрировав нового играбельного класса и свежий контент.

Техмарин стал доступен во всех PvE- и PvP-режимах, включая «Операции» и «Вечную войну». Класс специализируется на контроле территории, использует автоматическое оружие, встроенное в броню, и эксклюзивный топор Омниссиан. Игрокам доступны 25 перков для настройки стиля боя.

Обновление также принесло косметические наборы Raven Guard и Carcharodons по Season Pass 2, а патч 12 добавил «Chapter Voice Pack 1» с более чем 1300 новыми репликами для орденов Кровавых Ангелов, Космических Волков и Черных Тамплиеров.

Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC.