Уничтожение орд тиранидов в геймплейных кадрах из первых превью Warhammer 40,000: Space Marine 2 ©

23 августа 2023 года несколько западных изданий и блогеров опубликовали первые превью Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Обозреватели поделились своими впечатлениями после того, как поиграли в демоверсию игры, во время которой они попали в "кровавую баню" в попытках остановить орду тиранидов.

Релиз шутера от третьего лица намечен на ближайшую зиму. В Space Marine 2 игрокам предстоит взять на себя роль космодесантника ультрамаринов капитана Тита — главного героя оригинала.