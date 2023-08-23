Уничтожение орд тиранидов в геймплейных кадрах из первых превью Warhammer 40,000: Space Marine 2

23 августа 2023 года несколько западных изданий и блогеров опубликовали первые превью Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Обозреватели поделились своими впечатлениями после того, как поиграли в демоверсию игры, во время которой они попали в "кровавую баню" в попытках остановить орду тиранидов.
Релиз шутера от третьего лица намечен на ближайшую зиму. В Space Marine 2 игрокам предстоит взять на себя роль космодесантника ультрамаринов капитана Тита — главного героя оригинала.
Это мы ждем. Если, конечно, издатель не оподливится, убрав русский или еще что-то в том же духе.
Очень возможно) игры саберов недавно начали уже выпиливать из стима
Издатель - Focus Entertainment, а они не уходили из страны. Поэтому, должно всё быть в порядке
Выглядит графонисто и очень круто, прям количество Тиранидов на экране зашкаливает, главное что бы вся игра не выглядела так вот, бегаешь от арены до арены и мочишь, что бы там постановка какая была, враги другого типа, вооружение качественно улучшалось, короче не хуже 1-ой части.
Очень давно жду, после прохождения первой части. Надеюсь, её сделают чуточку длиннее
Вот в это мы играем , 1 часть была шедевром , не забуду как играл в нее в детстве и восхищался , тут прям видно что резня и толпы противников , как будет предзаказ обязательно оформлю если сабы не отменят) А так выглядит внушительно , надеюсь с оптимизацией не подкачают) Держу за них кулачки!
круто они прокачались после 1й части