Успех Space Marine 2 вдохновил Games Workshop на дальнейшее развитие франшизы в видеоигровой индустрии

Успех Warhammer 2024: Space Marine 2 вдохновил Games Workshop на дальнейшее развитие франшизы в видеоигровой индустрии. Компания стремится создать еще одну хитовую игру, однако, по словам генерального директора Кевина Раунтри, это непростая задача.

В последнем финансовом отчете Раунтри отметил, что успех Space Marine 2 и Warhammer 40,000: Speed Freeks не был гарантирован. «Мы понимаем, что подобные успехи в мире видеоигр не являются чем-то само собой разумеющимся. Мы ищем следующий хит, но прогнозируем доходы от роялти с осторожностью», — заявил он.

Space Marine 2, разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, разошлась тиражом более 4,5 миллиона копий в 2024 году. В свою очередь, Speed Freeks от Caged Element, несмотря на скромные цифры в раннем доступе, также получила положительные отзывы.

На горизонте у Games Workshop уже маячит новый проект — Warhammer 40,000: Mechanicus II, разрабатываемый Bulwark Studios. Однако дата выхода пока не раскрыта.