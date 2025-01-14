Успех Space Marine 2 вдохновил Games Workshop на дальнейшее развитие франшизы в видеоигровой индустрии

Успех Warhammer 2024: Space Marine 2 вдохновил Games Workshop на дальнейшее развитие франшизы в видеоигровой индустрии. Компания стремится создать еще одну хитовую игру, однако, по словам генерального директора Кевина Раунтри, это непростая задача.
В последнем финансовом отчете Раунтри отметил, что успех Space Marine 2 и Warhammer 40,000: Speed Freeks не был гарантирован. «Мы понимаем, что подобные успехи в мире видеоигр не являются чем-то само собой разумеющимся. Мы ищем следующий хит, но прогнозируем доходы от роялти с осторожностью», — заявил он.
Space Marine 2, разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, разошлась тиражом более 4,5 миллиона копий в 2024 году. В свою очередь, Speed Freeks от Caged Element, несмотря на скромные цифры в раннем доступе, также получила положительные отзывы.
На горизонте у Games Workshop уже маячит новый проект — Warhammer 40,000: Mechanicus II, разрабатываемый Bulwark Studios. Однако дата выхода пока не раскрыта.
Так надо выдавать права на разработку не всем попало, а тем кто предложит нормальные игры, а не всякие ККИ и им подобные. И тогда глядишь и игры начнут покупать.
Надо поправить очепятку
"Space Marine 2, разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, разошлась тиражом более 4,5 миллиона копий в 2024 году."
Имхо, очень неплохая игра получилась, жаль только, что очень короткая (сюжетная компания) даже на максимальном уровне сложности.
Да там даже не сюжетка а типа огрызок от онлайна как в Хало Инфиних.Сюжет как что то побочное а весь упор в онлайн сделан это видно при прохождении небольшой сюжетной линии весь намёк на онлайн.
И это печально, могло бы получится незабываемое приключение при полноценной одиночке.
Они же говорили, что будут добавлять в WH40k:SM2 новые режимы, карты, косметику
Глядя на их предыдущий проект вышел World War Z в 2019, что мы видим?.
- Выходили новые режимы.
- Последнее DLC вышло недавно.
Выводы, как говорится: Делайте сами
да сделайте total war warhammer 40.000 успеха будет выше крыше ) особенно с модами. Это показал warhammer обычный
Игра отличная а если играть и доп.миссии то вообще супер !
вдохновляйтесь.главное без геев и пи дорасов
В культе ереси таких было полно.
В смысле без Эреба?
Надеюсь они не забросят эту франшизу и потом выпустят Space Marine 3.
Потенциал гигантский у серии.
Вот так и "умирают" хорошие серии :(((, потому что НЕ собрали достаточно. Собрали - значит быть продолжению..
Вархаммер 2024: Спаце Марине два // Сергей Бегленко
Сам то понял что написал)))