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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 948 оценок

Успех Space Marine 2 вдохновил Games Workshop на дальнейшее развитие франшизы в видеоигровой индустрии

butcher69
Новости

Успех Warhammer 2024: Space Marine 2 вдохновил Games Workshop на дальнейшее развитие франшизы в видеоигровой индустрии. Компания стремится создать еще одну хитовую игру, однако, по словам генерального директора Кевина Раунтри, это непростая задача.

В последнем финансовом отчете Раунтри отметил, что успех Space Marine 2 и Warhammer 40,000: Speed Freeks не был гарантирован. «Мы понимаем, что подобные успехи в мире видеоигр не являются чем-то само собой разумеющимся. Мы ищем следующий хит, но прогнозируем доходы от роялти с осторожностью», — заявил он.

Space Marine 2, разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, разошлась тиражом более 4,5 миллиона копий в 2024 году. В свою очередь, Speed Freeks от Caged Element, несмотря на скромные цифры в раннем доступе, также получила положительные отзывы.

На горизонте у Games Workshop уже маячит новый проект — Warhammer 40,000: Mechanicus II, разрабатываемый Bulwark Studios. Однако дата выхода пока не раскрыта.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Так надо выдавать права на разработку не всем попало, а тем кто предложит нормальные игры, а не всякие ККИ и им подобные. И тогда глядишь и игры начнут покупать.

7
Stepan Bratuhin

Надо поправить очепятку

1
AllConforD

"Space Marine 2, разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, разошлась тиражом более 4,5 миллиона копий в 2024 году."

Имхо, очень неплохая игра получилась, жаль только, что очень короткая (сюжетная компания) даже на максимальном уровне сложности.

0
Fer Sam

Да там даже не сюжетка а типа огрызок от онлайна как в Хало Инфиних.Сюжет как что то побочное а весь упор в онлайн сделан это видно при прохождении небольшой сюжетной линии весь намёк на онлайн.

0
AllConforD Fer Sam

И это печально, могло бы получится незабываемое приключение при полноценной одиночке.

0
SeVeR_32

Они же говорили, что будут добавлять в WH40k:SM2 новые режимы, карты, косметику

Глядя на их предыдущий проект вышел World War Z в 2019, что мы видим?.
- Выходили новые режимы.
- Последнее DLC вышло недавно.

Выводы, как говорится: Делайте сами

0
Kaskad131

да сделайте total war warhammer 40.000 успеха будет выше крыше ) особенно с модами. Это показал warhammer обычный

0
алексей8888

Игра отличная а если играть и доп.миссии то вообще супер !

0
niko1989

вдохновляйтесь.главное без геев и пи дорасов

0
sapphire_n

В культе ереси таких было полно.

1
Дмитрий Нетсев

В смысле без Эреба?

0
Tiktotayou124

Надеюсь они не забросят эту франшизу и потом выпустят Space Marine 3.

Потенциал гигантский у серии.

0
bohdan2015

Вот так и "умирают" хорошие серии :(((, потому что НЕ собрали достаточно. Собрали - значит быть продолжению..

0
Пользователь ВКонтакте

Вархаммер 2024: Спаце Марине два // Сергей Бегленко

-1
Crystal Lion

Сам то понял что написал)))

0