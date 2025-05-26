Успех Warhammer 40,000: Space Marine 2 привёл к значительному росту аудитории у Darktide и Rogue Trader

Хит Space Marine 2 не только продолжил эпическую сагу об ультрамарине Тите, но и дал мощный импульс другим играм по вселенной Warhammer 40,000. Популярность тайтла принесла пользу таким проектам, как кооперативный шутер Darktide от Fatshark и тактическая CRPG Rogue Trader от Owlcat Games.

«После выхода Space Marine 2 мы зафиксировали значительный рост аудитории», — отметил Майк Найт, руководитель проекта Darktide. Игроки, вдохновлённые зрелищным боевиком, стали искать новые способы погрузиться в мрачный мир 41-го тысячелетия — и нашли их в других жанрах.

Антон Емельянов из Owlcat подтвердил это: «Когда одна игра по Warhammer становится хитом, это влияет на всю экосистему. Мы ощутили заметный интерес к Rogue Trader — многим захотелось исследовать вселенную глубже, но уже в формате CRPG».

И правда, каждая из этих игр даёт уникальный взгляд на вселенную. Space Marine 2 — это масштабные битвы от третьего лица, Rogue Trader — вдумчивое исследование и принятие решений, а Darktide — мрачный кооперативный шутер с атмосферой обречённости и героизма простых солдат Империума. Даже если вы не в силовой броне, вы всё равно в гуще событий.

«Истории Warhammer созданы для игр», — уверен Найт. По его словам, успех Space Marine 2 лишь подтвердил это. Емельянов добавляет, что огромная и растущая фан-база — доказательство потенциала этой вселенной, вне зависимости от жанра.

На недавнем ивенте Warhammer Skulls разработчики объединили усилия: в Rogue Trader появилась лопата из Darktide, а в Darktide — компас из Rogue Trader. Оба проекта временно доступны со скидками в Steam.