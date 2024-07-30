В августе разработчики подробнее расскажут о Space Marine 2; системные требования появятся в течение двух недель

До релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 осталось всего 41 день, и разработчики из Saber Interactive подвели итоги событий, произошедших с грядущим проектом за июль. Авторы напомнили, что игра уже ушла на золото, это означает, что она была одобрена Microsoft и Sony, и что им дали зеленый свет на производство розничных копий. Хотя разработчики продолжат работать над полировкой до релиза, по сути это означает, что игра готова.

За последние месяцы Saber получили много вопросов о точных особенностях игры, поэтому попытались ответить на некоторые из них:

Прохождение первой игре не требуется. Несмотря на то, что в игре есть возвращающиеся персонажи, это новая история, которую можно понять как отдельную, не играя в первую игру.

Игра будет доступна в GeForce Now.

Предварительной загрузки не будет.

Кооперативные функции будут доступны только в сети.

Всегда быть онлайн не требуется. Для кампании доступен офлайн-режим.

В PVE можно играть офлайн, но у вас не будет доступа к прогрессу, если вы не подключитесь к серверам.

В среднем прохождение кампании должно занять от 10 до 12 часов. Это может варьироваться в зависимости от сложности и ваших навыков как игрока.

В данный момент создатели проводят финальные тесты характеристик ПК, и опубликуют финальные требования в течение следующих нескольких недель с рекомендуемыми и минимальными характеристиками.

Saber Interactive также сообщили, что в августе игроки могут ожидать появления большего количества видео на каналах YouTube и в социальных сетях (Discord, Twitter, Facebook). Среди предстоящих коротких видео будет больше оружия, краткое изложение различных классов PvE и многое другое. Вдобавок ко всему, можно ожидать, что предварительные версии кооперативного режима начнут выходить в августе, а создатели контента также начнут свои публиковать видео.

Далее авторы подробно расскажут о контенте Space Marine 2 после запуска в статье в блоге, которая должна быть опубликована примерно в середине августа.