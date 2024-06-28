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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 293 оценки

В новом закулисном ролике создатели рассказали о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 2

monk70
Новости

Загляните за кулисы Warhammer 40,000: Space Marine 2, предстоящего сиквела шутера от третьего лица, с разработчиками Тимом Уиллитсом, Оливером Холлис-Лейком, Клайвом Стэнденом и Уэйдом Прайсом.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 собирается предоставить полномасштабный экшен. Игра представляет собой сочетание шутера от третьего лица и hack-and-slash и фокусируется на жестоком убийстве врагов. История Space Marine 2 происходит на двух планетах, Кадаку и Аваракс, каждая из которых имеет свои особенности.

Warhammer 40K: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А что рассказали ты нам самим предлагаешь переводить? // Иван Ростовский

-1
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте Egik81

А в местном плеере как люди включат субтитры? // Иван Ростовский

1
Egik81 Пользователь ВКонтакте

У меня тут именно ютуб отображает а не местный плеер.

Обновление.

А вот теперь местный. Видимо проходит время пока загрузится в местное хранилище с ютуба.

Ну тогда только найти этот ролик в ютубе и там включить субтитры с переводом на русский.

p.s. да так и есть в моем случае утюб исчезает через 40 минут после публикации новости. И вместо него местный плеер появляется. Видимо столько времени нужно для обработки видео с ютуба в местный плеер.

-2