В новом закулисном ролике создатели рассказали о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 2

Загляните за кулисы Warhammer 40,000: Space Marine 2, предстоящего сиквела шутера от третьего лица, с разработчиками Тимом Уиллитсом, Оливером Холлис-Лейком, Клайвом Стэнденом и Уэйдом Прайсом.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 собирается предоставить полномасштабный экшен. Игра представляет собой сочетание шутера от третьего лица и hack-and-slash и фокусируется на жестоком убийстве врагов. История Space Marine 2 происходит на двух планетах, Кадаку и Аваракс, каждая из которых имеет свои особенности.

Warhammer 40K: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.