В новом закулисном ролике создатели рассказали о разработке Warhammer 40,000: Space Marine 2

Загляните за кулисы Warhammer 40,000: Space Marine 2, предстоящего сиквела шутера от третьего лица, с разработчиками Тимом Уиллитсом, Оливером Холлис-Лейком, Клайвом Стэнденом и Уэйдом Прайсом.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 собирается предоставить полномасштабный экшен. Игра представляет собой сочетание шутера от третьего лица и hack-and-slash и фокусируется на жестоком убийстве врагов. История Space Marine 2 происходит на двух планетах, Кадаку и Аваракс, каждая из которых имеет свои особенности.
Warhammer 40K: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
А что рассказали ты нам самим предлагаешь переводить? // Иван Ростовский
А в местном плеере как люди включат субтитры? // Иван Ростовский
У меня тут именно ютуб отображает а не местный плеер.
Обновление.
А вот теперь местный. Видимо проходит время пока загрузится в местное хранилище с ютуба.
Ну тогда только найти этот ролик в ютубе и там включить субтитры с переводом на русский.
p.s. да так и есть в моем случае утюб исчезает через 40 минут после публикации новости. И вместо него местный плеер появляется. Видимо столько времени нужно для обработки видео с ютуба в местный плеер.