В Saber Interactive подтвердили утечку Warhammer 40,000: Space Marine 2 и призывают остерегаться спойлеров

Вчера за несколько минут по крупнейшим пиратским ресурсам разлетелась полная версия ожидаемого шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2. До официального релиза проекта остается еще два месяца, однако уже сейчас его можно пройти от самого начала до финальных титров. Разработчики игры из студии Saber Interactive в связи с этим событием опубликовали специальное обращение к игрокам, в котором подтвердили утечку играбельного билда игры.
В команде Saber Interactive поблагодарили геймеров и представителей игровой индустрии за моральную поддержку. После утечки билда игры в сеть они получили многочисленные сообщения с ободряющими словами, что не могло не порадовать авторов, которые работали над сиквелом Warhammer 40,000: Space Marine в течение нескольких лет. Несмотря на это, разработчики все же были разочарованы случившимся, но впадать в отчаяние они не собираются. В Saber Interactive намерены выпустить Warhammer 40,000: Space Marine 2, как и планировали, в самом "лучшем виде".
Разработчики не стали вдаваться в подробности утечки и называть виновников. Несколько авторитетных экспертов считают, что это сделал один из тестировщиков Warhammer 40,000: Space Marine 2 и, возможно, даже с одобрения самих авторов. На это указывает содержимое билда, оказавшегося на торрентах. Билд находится в максимально дружелюбном состоянии для обычных игроков, и его запуск не составляет никакого труда. Некоторые пользователи считают, что в Saber Interactive намеренно устроили утечку игры, чтобы оценить реакцию игроков на шутер.
Геймплей слитого билда:
Представители же Saber Interactive попросили игроков воздержаться от возможных спойлеров. Также разработчики заявили, что в сеть была слита устаревшая версия билда игры, которая не отражает её финальное качество.
взял голд и не жалею,поддержал наших
Да вообще повсеместная поддержка Сайберов на куче наших сайтов радует.
Только там вроде сам торрент с кучей сюрпризов, помимо недоработанного билда
нет там никаких "сюрпризов", акромя 20-30фпс на ультрах
пока в этой "демке" претензии в основном к звукам (не всем) и ощущению от оружия, надеюсь поправят
скачал глянуть попадут ли в сеттинг... попали =))
хз что там есть а чего нет. но вчера было много сообщений о встроенном майнере. и не только на ПГ.
нет никаких кучи сообщений, кто-то вбросил в тему на форуме и всё
никаких доказательств и прочего никто так не показал, а с учетом того, что сами разрабы подтвердили слив..... ¯\_(ツ)_/¯
Чел. я тебя просто предупредил что видел кучу сообщений об этом. дальнейшее решение за тобой... ¯\_(ツ)_/¯
чел, я уже всё проверил, запустил и еще раз всё проверил
а по факту - можно ссылку, где кто-то показывает, что там троян или что-то иное?
Ну и бреда,конечно, автор новости нанес