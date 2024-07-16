В Saber Interactive подтвердили утечку Warhammer 40,000: Space Marine 2 и призывают остерегаться спойлеров

Вчера за несколько минут по крупнейшим пиратским ресурсам разлетелась полная версия ожидаемого шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2. До официального релиза проекта остается еще два месяца, однако уже сейчас его можно пройти от самого начала до финальных титров. Разработчики игры из студии Saber Interactive в связи с этим событием опубликовали специальное обращение к игрокам, в котором подтвердили утечку играбельного билда игры.

В команде Saber Interactive поблагодарили геймеров и представителей игровой индустрии за моральную поддержку. После утечки билда игры в сеть они получили многочисленные сообщения с ободряющими словами, что не могло не порадовать авторов, которые работали над сиквелом Warhammer 40,000: Space Marine в течение нескольких лет. Несмотря на это, разработчики все же были разочарованы случившимся, но впадать в отчаяние они не собираются. В Saber Interactive намерены выпустить Warhammer 40,000: Space Marine 2, как и планировали, в самом "лучшем виде".

Разработчики не стали вдаваться в подробности утечки и называть виновников. Несколько авторитетных экспертов считают, что это сделал один из тестировщиков Warhammer 40,000: Space Marine 2 и, возможно, даже с одобрения самих авторов. На это указывает содержимое билда, оказавшегося на торрентах. Билд находится в максимально дружелюбном состоянии для обычных игроков, и его запуск не составляет никакого труда. Некоторые пользователи считают, что в Saber Interactive намеренно устроили утечку игры, чтобы оценить реакцию игроков на шутер.

Геймплей слитого билда:

Представители же Saber Interactive попросили игроков воздержаться от возможных спойлеров. Также разработчики заявили, что в сеть была слита устаревшая версия билда игры, которая не отражает её финальное качество.