В Space Marine 2 мог быть открытый мир и стелс в траве, но Saber сомневались, что фанатам это понравится

Игроки Warhammer 40,000: Space Marine 2 знают, чем она отличается от большинства современных экшен-игр. В ней не только не так много вещей для коллекционирования, но и сама игра очень линейна, что удивительно, учитывая сегодняшнюю моду на открытый мир в игровом дизайне.

В новом интервью с разработчиками Saber Interactive игровой директор Дмитрий Григоренко и креативный директор Оливер Холлис-Лейк рассказали, что они могли бы сделать Warhammer 40,000: Space Marine 2 игрой с открытым миром, где можно прятаться в высокой траве, но знали, что это не понравится игрокам.

Оливер Холлис-Лейк:

У Saber большой послужной список создания игр, в основе которых лежит мгновенный опыт. От Halo remastered до World War Z одним из наших основных принципов было сделать игры интересными, не заставляя игроков постоянно выполнять бесчисленные задачи, которые практически не влияют на игровой процесс. Мы делаем такие игры, в которые хотим играть. Многие из нас выросли на потрясающих кооперативных играх 2000-х годов, играя с друзьями на разделенном экране каждые выходные. Успех Space Marine 2 показывает, насколько этого опыта не хватает игрокам.

Дмитрий Григоренко:

Идея этого проекта заключалась в том, чтобы сделать идеальное продолжение. Оригинальная игра была очень простой с точки зрения того, чем она хотела быть (конечно, не с точки зрения того, насколько сложно ее было сделать). Мы могли бы сделать продолжение с открытым миром, где можно было бы прятаться в высокой траве, но я сомневаюсь, что нашим фанатам это понравилось бы. И как я уже говорил, мы просто хотели сделать идеальный сиквел для фанатов оригинальной игры и вселенной