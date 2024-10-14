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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 524 оценки

В Space Marine 2 мог быть открытый мир и стелс в траве, но Saber сомневались, что фанатам это понравится

monk70
Новости

Игроки Warhammer 40,000: Space Marine 2 знают, чем она отличается от большинства современных экшен-игр. В ней не только не так много вещей для коллекционирования, но и сама игра очень линейна, что удивительно, учитывая сегодняшнюю моду на открытый мир в игровом дизайне.

В новом интервью с разработчиками Saber Interactive игровой директор Дмитрий Григоренко и креативный директор Оливер Холлис-Лейк рассказали, что они могли бы сделать Warhammer 40,000: Space Marine 2 игрой с открытым миром, где можно прятаться в высокой траве, но знали, что это не понравится игрокам.

Оливер Холлис-Лейк:

У Saber большой послужной список создания игр, в основе которых лежит мгновенный опыт. От Halo remastered до World War Z одним из наших основных принципов было сделать игры интересными, не заставляя игроков постоянно выполнять бесчисленные задачи, которые практически не влияют на игровой процесс. Мы делаем такие игры, в которые хотим играть. Многие из нас выросли на потрясающих кооперативных играх 2000-х годов, играя с друзьями на разделенном экране каждые выходные. Успех Space Marine 2 показывает, насколько этого опыта не хватает игрокам.

Дмитрий Григоренко:

Идея этого проекта заключалась в том, чтобы сделать идеальное продолжение. Оригинальная игра была очень простой с точки зрения того, чем она хотела быть (конечно, не с точки зрения того, насколько сложно ее было сделать). Мы могли бы сделать продолжение с открытым миром, где можно было бы прятаться в высокой траве, но я сомневаюсь, что нашим фанатам это понравилось бы. И как я уже говорил, мы просто хотели сделать идеальный сиквел для фанатов оригинальной игры и вселенной
18
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
malars0

космодесант ныкающийся в траве это конешно сильно...

18
-zotik-

Это не просто кусты должны быть, а целые деревья)

1
darcs600

Неожиданно но есть такой орден космодесанта который стелсит и когда надо даже берет под командование имперскую гвардию

1
ze1n_82
8
0ncnjqybr

Гвардия Ворона для тебя какая то шутка? )

1
orion1786 darcs600
5
Евгений Кондратенко

Мгновенный опыт? Может многолетний? Вы хоть вычитку постов делайте, а то в первых абзацах такие вырвиглазные ошибки.

1
SharpDuke

Танк тоже может быть незаметным. Если он замаскирован, и находится на расстоянии 2000м от наблюдателя.

0
Аристов--Черный

Стелс в траве? Могу лишь предположить, что речь о накурке противников и свободном прохождении мимо обдолбанных дурачков:)))

В таком случае ещё и стелс в грибах бы подошёл:)

0
kalak47
не заставляя игроков постоянно выполнять бесчисленные задачи, которые практически не влияют на игровой процесс

Поиграл в Ghost of Tsushima от заданий дополнительных чуть не офигел 60 раз посидеть в горячих источниках, 60 раз пробежать за лисичкой 60 раз залезть на храм ,60 раз найти ножны и всем эта игра понравилась просто сутся кипятком Игровую индустрию уже не спасти

0
Murch_OS

стэлс космодесы, брат Терпинчо одобряет)

0
SexualHarassmentPanda

Нафиг нужен этот открытый мир. Оптимизация хуже, багов больше, квести такие же как в ММО рпг аля беги и убивай 15 кобанов. Мне наоборот понравилось что они её сделали такой как раньше игры были.

0
0ncnjqybr

Люди, ржущие со стелсмаринов - вы точно знаете бэк? Как минимум двое из 20 изначальных легионов специализировались на скрытном проникновении и тихих убийствах. И да, стелс в двухметровом бронескафандре это бред умалишенного, но таков бэк :(

0
Moorchik

Да-да, те самые легендарные стелс-дредноуты.

0
sapphire_n

Канешно, не понравится, космодесант не играет в прятки!

0
Пользователь ВКонтакте

Че за прикол, ботов в комментах разводить?🤡 // Alexander Xenon

0
WittyOrvilleton

Лучше припасите такой геймплей для консольного и прочего агуша-стайл гейминга, желательно эксклюзивного. У нас на ПК всё банально просто - видим стену, прём прямо на неё.

0
пекабир

а то мало игор с потешным стелсом. ваха же про стелс, едрить ее в сраку

0
Quatoky

А еще он бы мог быть карточным рогаликом, постаполиптическим гродостроем или симулятором свиданий, но разработчики посчитали, что лучше этого не делать.

0
erkins007

Да ну не, тут народ с воронья которые год уже прикалывается, а ультрамарины в траве это было бы вообще цирком.

0
1barac9U7ada7

Так а чё мелочиться делайте уж так : космодесант прячется на земле обмазавшись грязью как в гост рекон.

-1
bezyk20

открытый мир это вам не сделать среднюю игру с механиками 2011 года. Понятное дело, что они такое не осилят

-2
0ncnjqybr

Тут не про Старфейл.

1
Artur_Play

сделали тупое месилово от точки а до точки б и деш и тупа месишь всех долбишь

-2
Madiark

Может в 3 части реализуют опенворлд и стелс, я думаю если грамотно реализовали эти концепций то игра была интереснее

-4