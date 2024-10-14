В Space Marine 2 мог быть открытый мир и стелс в траве, но Saber сомневались, что фанатам это понравится

Игроки Warhammer 40,000: Space Marine 2 знают, чем она отличается от большинства современных экшен-игр. В ней не только не так много вещей для коллекционирования, но и сама игра очень линейна, что удивительно, учитывая сегодняшнюю моду на открытый мир в игровом дизайне.
В новом интервью с разработчиками Saber Interactive игровой директор Дмитрий Григоренко и креативный директор Оливер Холлис-Лейк рассказали, что они могли бы сделать Warhammer 40,000: Space Marine 2 игрой с открытым миром, где можно прятаться в высокой траве, но знали, что это не понравится игрокам.
Оливер Холлис-Лейк:
У Saber большой послужной список создания игр, в основе которых лежит мгновенный опыт. От Halo remastered до World War Z одним из наших основных принципов было сделать игры интересными, не заставляя игроков постоянно выполнять бесчисленные задачи, которые практически не влияют на игровой процесс. Мы делаем такие игры, в которые хотим играть. Многие из нас выросли на потрясающих кооперативных играх 2000-х годов, играя с друзьями на разделенном экране каждые выходные. Успех Space Marine 2 показывает, насколько этого опыта не хватает игрокам.
Дмитрий Григоренко:
Идея этого проекта заключалась в том, чтобы сделать идеальное продолжение. Оригинальная игра была очень простой с точки зрения того, чем она хотела быть (конечно, не с точки зрения того, насколько сложно ее было сделать). Мы могли бы сделать продолжение с открытым миром, где можно было бы прятаться в высокой траве, но я сомневаюсь, что нашим фанатам это понравилось бы. И как я уже говорил, мы просто хотели сделать идеальный сиквел для фанатов оригинальной игры и вселенной
космодесант ныкающийся в траве это конешно сильно...
Это не просто кусты должны быть, а целые деревья)
Неожиданно но есть такой орден космодесанта который стелсит и когда надо даже берет под командование имперскую гвардию
Гвардия Ворона для тебя какая то шутка? )
Мгновенный опыт? Может многолетний? Вы хоть вычитку постов делайте, а то в первых абзацах такие вырвиглазные ошибки.
Танк тоже может быть незаметным. Если он замаскирован, и находится на расстоянии 2000м от наблюдателя.
Стелс в траве? Могу лишь предположить, что речь о накурке противников и свободном прохождении мимо обдолбанных дурачков:)))
В таком случае ещё и стелс в грибах бы подошёл:)
Поиграл в Ghost of Tsushima от заданий дополнительных чуть не офигел 60 раз посидеть в горячих источниках, 60 раз пробежать за лисичкой 60 раз залезть на храм ,60 раз найти ножны и всем эта игра понравилась просто сутся кипятком Игровую индустрию уже не спасти
стэлс космодесы, брат Терпинчо одобряет)
Нафиг нужен этот открытый мир. Оптимизация хуже, багов больше, квести такие же как в ММО рпг аля беги и убивай 15 кобанов. Мне наоборот понравилось что они её сделали такой как раньше игры были.
Люди, ржущие со стелсмаринов - вы точно знаете бэк? Как минимум двое из 20 изначальных легионов специализировались на скрытном проникновении и тихих убийствах. И да, стелс в двухметровом бронескафандре это бред умалишенного, но таков бэк :(
Да-да, те самые легендарные стелс-дредноуты.
Канешно, не понравится, космодесант не играет в прятки!
Че за прикол, ботов в комментах разводить?🤡 // Alexander Xenon
Лучше припасите такой геймплей для консольного и прочего агуша-стайл гейминга, желательно эксклюзивного. У нас на ПК всё банально просто - видим стену, прём прямо на неё.
а то мало игор с потешным стелсом. ваха же про стелс, едрить ее в сраку
А еще он бы мог быть карточным рогаликом, постаполиптическим гродостроем или симулятором свиданий, но разработчики посчитали, что лучше этого не делать.
Да ну не, тут народ с воронья которые год уже прикалывается, а ультрамарины в траве это было бы вообще цирком.
Так а чё мелочиться делайте уж так : космодесант прячется на земле обмазавшись грязью как в гост рекон.
открытый мир это вам не сделать среднюю игру с механиками 2011 года. Понятное дело, что они такое не осилят
Тут не про Старфейл.
сделали тупое месилово от точки а до точки б и деш и тупа месишь всех долбишь
Может в 3 части реализуют опенворлд и стелс, я думаю если грамотно реализовали эти концепций то игра была интереснее