В свежем трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2 знакомят игроков с главным местом действия шутера

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 вам предстоит взять на себя роль капитана Титуса, опытного космодесантника ордена Ультрамаринов. Он вместе со своим отрядом срочно отправляется на ожесточённое поле боя — именно в это превратилась некогда безобидная планета Кадаку из-за нашествия тиранидов. Разработчики шутера опубликовали новый трейлер, который детально знакомит игроков с этой планетой, раскрывая особенности главного места действия игры.

На планете Кадаку прямо сейчас развернулось ожесточённое сражение против бесчисленной орды тиранидов. Ещё совсем недавно это была дикая и малоизученная местность с непроходимыми джунглями, болотами и имперскими крепостями. Теперь вам предстоит очистить это место от скверны ксеносов, при этом давая отпор недружелюбной флоре и фауне, которые воюют только сами за себя.

Отправиться на Кадаку можно будет уже этой осенью. Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 6 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, ранее авторы шутера рассказали об особенностях движка игры, который помог реализовать огромное количество врагов.