В трейлере Warhammer 40K: Space Marine 2 фанаты заметили интересную деталь

В новом трейлере Warhammer 40K: Space Marine 2 была замечена интересная деталь - задний вид космодесантников стал заметно выделяться. Даже девушки из недавно вышедшего Stellar Blade могут позавидовать таким формам.

Фанаты не только заметили эту деталь, но и активно начали делать мемы на эту тему.

С чем связано такое решение дизайнеров пока не известно, однако было замечено что в первой части такие детали внешнего вида не выделялись. Похожая ситуация недавно возникла в Mortal Kombat 1, где в центре внимания оказался Омни-Мен. В данном случае возникает вопрос - станет ли такое дизайнерское решение новой тенденцией?