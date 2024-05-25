В трейлере Warhammer 40K: Space Marine 2 фанаты заметили интересную деталь

В новом трейлере Warhammer 40K: Space Marine 2 была замечена интересная деталь - задний вид космодесантников стал заметно выделяться. Даже девушки из недавно вышедшего Stellar Blade могут позавидовать таким формам.
Фанаты не только заметили эту деталь, но и активно начали делать мемы на эту тему.
С чем связано такое решение дизайнеров пока не известно, однако было замечено что в первой части такие детали внешнего вида не выделялись. Похожая ситуация недавно возникла в Mortal Kombat 1, где в центре внимания оказался Омни-Мен. В данном случае возникает вопрос - станет ли такое дизайнерское решение новой тенденцией?
Вот бы сестру битвы сделали в такой же манере.
Ну всё бабы, бабы... Уже не актуально. А вот мужики.. Ммм)
Чего ещё ожидать от облегчённой брони Фобос при таком-то ракурсе?
Они не понимают что мужикам даже зажеванные жопой трусы вызывают дискомфорт, а тут бронештаны?
Космодесантник должен быть в спортивной форме так что всё правильно.
Билли Харингтон передает привет!!!😁😁😁
Кто такой Билли Харингтон?
И тут что-то пошло не так.
Наневрное дизайнеры заднеприводные. А что ещё? Где бронепластины на таком то важном месте?)) Ксеносы же и орки те же не применут воспользоваться уязвимостью. Тьфу! Не какнон.