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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 269 оценок

В трейлере Warhammer 40K: Space Marine 2 фанаты заметили интересную деталь

Talendor3
Новости

В новом трейлере Warhammer 40K: Space Marine 2 была замечена интересная деталь - задний вид космодесантников стал заметно выделяться. Даже девушки из недавно вышедшего Stellar Blade могут позавидовать таким формам.

Фанаты не только заметили эту деталь, но и активно начали делать мемы на эту тему.

+ ещё 1 картинка

С чем связано такое решение дизайнеров пока не известно, однако было замечено что в первой части такие детали внешнего вида не выделялись. Похожая ситуация недавно возникла в Mortal Kombat 1, где в центре внимания оказался Омни-Мен. В данном случае возникает вопрос - станет ли такое дизайнерское решение новой тенденцией?

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Rograx

Вот бы сестру битвы сделали в такой же манере.

5
Сергей Понащенко

Ну всё бабы, бабы... Уже не актуально. А вот мужики.. Ммм)

0
SCHWARCKOPF

Чего ещё ожидать от облегчённой брони Фобос при таком-то ракурсе?

3
Oscilograf
3
Brian Alameda

Они не понимают что мужикам даже зажеванные жопой трусы вызывают дискомфорт, а тут бронештаны?

1
saa0891

Космодесантник должен быть в спортивной форме так что всё правильно.

1
Nekromant34

Билли Харингтон передает привет!!!😁😁😁

0
hpi

Кто такой Билли Харингтон?

0
hpi

И тут что-то пошло не так.

0
Despot_Aspid

Наневрное дизайнеры заднеприводные. А что ещё? Где бронепластины на таком то важном месте?)) Ксеносы же и орки те же не применут воспользоваться уязвимостью. Тьфу! Не какнон.

-1