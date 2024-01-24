В Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет присутствовать механика, полюбившаяся фанатам Doom

Осенью этого года на ПК и консолях выходит полноценное продолжение экшн-шутера Warhammer 40,000: Space Marine, которого игроки ждали больше 10 лет. Как и полагается сиквелу, он будет масштабнее и интереснее. В последнем превью Warhammer 40,000: Space Marine 2 как раз рассказали об одной из примечательных механик игры, которую должны оценить фанаты Doom.

В материале GamesRadar сообщается, что в Warhammer 40,000: Space Marine 2 реализована механика эффектного уничтожения противников в ближнем бою, что будет приносить определенные бонусы. Похожий элемент игрового процесса встречается в современных частях Doom.

Как отмечают журналисты, главный герой Warhammer 40,000: Space Marine 2 может буквально голыми руками разрывать своих врагов. Это смотрится эпично и позволяет быстро добить врага при необходимости, но куда важнее то, что это позволяет восстановить части брони. Кроме этого в превью отметили механики из других игр. Например, в игре есть система парирования, которая напоминает серию экшенов Batman: Arkham, где можно было перехватить атаку и быстро добить врага.

Отправиться уничтожать орды тиранидов в Warhammer 40,000: Space Marine 2 можно будет 9 сентября 2024 года на ПК и консолях.