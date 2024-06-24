В Warhammer 40,000: Space Marine 2 действительно будут "толпы" врагов благодаря улучшенному движку из World War Z

Студия Saber Interactive на днях опубликовала обзорный трейлер шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 с демонстрацией игрового процесса. Ролик получился не только эпичным, но вызвал активное обсуждение среди игроков. Некоторые пользователи не поверили, что на экране может быть так много противников, считая, что разработчики "отредактировали" кадры для создания эффектного впечатления. Авторы игры поспешили опровергнуть такие предположения, заявив, что все враги и их количество в Warhammer 40,000: Space Marine 2 вполне реальны.

Креативный директор Warhammer 40,000: Space Marine 2 отметил, что добиться такого уровня графики и при этом реализовать большое количество врагов удалось благодаря движку из World War Z. Со времен релиза зомби-шутера графический движок был заметно усовершенствован. Уникальные разработки студии и технологии позволили приспособить его для работы в более динамичной и масштабной игре.

Технологические возможности движка Warhammer 40,000: Space Marine 2 пока не раскрываются, однако игрокам не стоит сомневаться в подлинности последних трейлеров. Еще в World War Z движок отлично себя зарекомендовал, показывая хорошую производительность и качество изображения. От новой игры можно ожидать аналогичный уровень.