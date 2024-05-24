В Warhammer 40,000: Space Marine 2 не будет микротранзакций; контент игры готов и она проходит последние этапы полировки

Warhammer 40,000: Space Marine 2 обещает стать чем-то особенным. Комбинация шутера от третьего лица и слэшера с широкими возможностями и зрелищностью сражений, а также множеством способов игры в одиночку или с друзьями. В новом обновлении сообщества разработчик Saber Interactive и издатель Focus Entertainment подтверждают, что «в Space Marine 2 нет никаких микротранзакций» или внутриигрового магазина.

Сообщение последовало за анонсом кооперативного режима Space Marine 2 в стиле Helldivers 2 и многопользовательской PvP-игры на мероприятии Warhammer Skulls, которое, похоже, обеспечит много возможностей повторного прохождения.

Бренд-менеджер Focus Сильвен Ле Ру отметил, что существуют планы по выпуску «чисто косметических» сезонных абонементов, которые «будут реализованы в несколько этапов». Он также подтвердил:

«Все, что вы получите в сезонных абонементах, чисто косметическое. Все дополнения к игровому процессу, будь то новые миссии или новые враги, все это будет доступно всем игрокам бесплатно».

В своем последнем блоге издатель раскрывает подробности.

«Мы хотим, чтобы Space Marine 2 была игрой, созданной специально для игроков», — говорится в сообщении. «Поэтому мы рады подтвердить, что в Space Marine 2 нет никаких микротранзакций. Нет внутриигрового магазина денежных средств. Весь игровой контент и функции будут бесплатными для всех игроков. Любые платные DLC будут только косметическими».

Означает ли это, что вышеупомянутые сезонные абонементы являются платными DLC, или они также будут доступны бесплатно, еще неизвестно.

Студия также отмечает, что «контент игры уже давно создан, и мы находимся на завершающей стадии производства игры. Большая часть наших усилий в настоящее время сосредоточена на отладке и доработке для прохождения финальных этапов сертификации. Мы хотим обеспечить максимально чистый опыт при запуске, и команда полностью сосредоточена на этом».