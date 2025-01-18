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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 974 оценки

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 скоро появится новый враг

monk70
Новости

Saber Interactive и Focus Entertainment представили нового врага, который скоро появится в шутере от 3-го лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Биовор.

Этот ужасный противник будет ждать вас в PVE. Будьте осторожны, ведь он одинаково опасен как в ближнем бою, так и в дальнем. Их споровые мины доставят вам много хлопот, так что не упустите свой шанс увернуться.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает хорошо продаваться даже спустя 4 месяца после релиза. Недавно стало известно, что игра привлекла 6 миллионов игроков.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 за 4 месяца привлекла 6 миллионов игроков
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