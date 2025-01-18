В Warhammer 40,000: Space Marine 2 скоро появится новый враг

Saber Interactive и Focus Entertainment представили нового врага, который скоро появится в шутере от 3-го лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Биовор.

Этот ужасный противник будет ждать вас в PVE. Будьте осторожны, ведь он одинаково опасен как в ближнем бою, так и в дальнем. Их споровые мины доставят вам много хлопот, так что не упустите свой шанс увернуться.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает хорошо продаваться даже спустя 4 месяца после релиза. Недавно стало известно, что игра привлекла 6 миллионов игроков.