ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 541 оценка

Величие Империума на новом стилбуке Ultima-издания Warhammer 40,000: Space Marine 2

butcher69 butcher69

Focus Entertainment представила эксклюзивный стилбук для Ultima-издания кооперативного шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2. В этом году игре исполнился ровно год, и издатели решили поблагодарить игроков, напомнив, что проект стал крупнейшим хитом компании за всю её историю.

+ ещё 2 картинки

Ultima-издание, релиз которого запланирован на 18 ноября, включает оба сезонных пропуска и эксклюзивный стилбук, выполненный в мраморных и золотых тонах, подчёркивающих величие Империума. Стоимость набора составляет 99 долларов, и оформить предзаказ уже можно на PS5 и Xbox Series X|S через Amazon.

Space Marine 2 продолжит радовать фанатов и в 2026 году: помимо второго сезонного пропуска, игра будет получать бесплатные обновления контента, включая новые миссии, экипировку и испытания.

Для поклонников вселенной Warhammer 40,000 это шанс не только расширить опыт игры, но и заполучить коллекционное издание, которое станет настоящей жемчужиной любой игровой коллекции.

4
3