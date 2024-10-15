"Война только началась": Новый ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили предстоящим контентным обновлениям

Издательство Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive выпустили новый трейлер, посвященный послезапусковым обновлениям контента для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которые появятся до конца этого года и в течение 2025 года. Игроков ждет множество бесплатных и премиум-обновлений, расширяющих игровой процесс и добавляющих новые возможности.

В будущем нас ждет

Спойлер

Сезон 2: Новые миссии для PVE-режима

Новый уровень сложности для PVE-режима

Новый вид оружия

Новый враг Сезон 3: Новая миссия для PVE-режима

Новый режим PvP

Новые арены для PvP

Новый враг

Ранги престижа для PvE

Расширение «Боевая баржа» Сезон 4: Режим Орды

Новый враг

Новое оружие

Warhammer 40,000: Space Marine II доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store, и продолжает радовать поклонников вселенной своими обновлениями.