"Война только началась": Новый ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили предстоящим контентным обновлениям

Издательство Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive выпустили новый трейлер, посвященный послезапусковым обновлениям контента для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которые появятся до конца этого года и в течение 2025 года. Игроков ждет множество бесплатных и премиум-обновлений, расширяющих игровой процесс и добавляющих новые возможности.
В будущем нас ждет
Сезон 2:
- Новые миссии для PVE-режима
- Новый уровень сложности для PVE-режима
- Новый вид оружия
- Новый враг
Сезон 3:
- Новая миссия для PVE-режима
- Новый режим PvP
- Новые арены для PvP
- Новый враг
- Ранги престижа для PvE
- Расширение «Боевая баржа»
Сезон 4:
- Режим Орды
- Новый враг
- Новое оружие
Warhammer 40,000: Space Marine II доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store, и продолжает радовать поклонников вселенной своими обновлениями.
Вообщем всякий хлам для коопа, печально что для сингла вообще ни хрена нет, могли хотя бы сюжетное дополнение сделать и дать погонять в том же дредноуте.
Ну если только это будет DLC именно за дредноута, всё таки это же не машина и стать им не каждый сможет.
это то да, но есть еще вот это:
почему бы не дать погонять в нем?
Дредноут это не транспорт что бы на нем гонять)) это гробовозка
сначала думал, что это конверсия, но нет, это официальная минька, действительно, можно на нем было бы погонять
Ничего интересного, короче.
Продавали игру про тиранидов, а вышел кал с борьбой против фиолетовых космодесов с минимумом скучнейшего коопного контента, скам века)
Проверься на дальтонизм
Жуйте игру-сервис, заглатывайте сизонпассы, и хрюкайте от удовольствия.
Минусы будут? Т.е для тебя как малоумного больше контента в игре это плохо? Плюс ни слова про сезон пассы у самого родились такие умозаключения родились?
В смысле "ни слова" если вся топовая косметика для обладателей сизонпасса?