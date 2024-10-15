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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 535 оценок

"Война только началась": Новый ролик Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили предстоящим контентным обновлениям

butcher69
Новости

Издательство Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive выпустили новый трейлер, посвященный послезапусковым обновлениям контента для Warhammer 40,000: Space Marine 2, которые появятся до конца этого года и в течение 2025 года. Игроков ждет множество бесплатных и премиум-обновлений, расширяющих игровой процесс и добавляющих новые возможности.

В будущем нас ждет

Спойлер

Сезон 2:

  • Новые миссии для PVE-режима
  • Новый уровень сложности для PVE-режима
  • Новый вид оружия
  • Новый враг

Сезон 3:

  • Новая миссия для PVE-режима
  • Новый режим PvP
  • Новые арены для PvP
  • Новый враг
  • Ранги престижа для PvE
  • Расширение «Боевая баржа»

Сезон 4:

  • Режим Орды
  • Новый враг
  • Новое оружие
Saber Interactive уже обсуждает идеи для дополнений к Space Marine 2 или полноценного триквела

Warhammer 40,000: Space Marine II доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store, и продолжает радовать поклонников вселенной своими обновлениями.

20
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
saa0891

Вообщем всякий хлам для коопа, печально что для сингла вообще ни хрена нет, могли хотя бы сюжетное дополнение сделать и дать погонять в том же дредноуте.

10
Hog2012

Ну если только это будет DLC именно за дредноута, всё таки это же не машина и стать им не каждый сможет.

0
Pahant0Ss Hog2012

это то да, но есть еще вот это:

почему бы не дать погонять в нем?

1
-zotik-

Дредноут это не транспорт что бы на нем гонять)) это гробовозка

0
Oksifree Pahant0Ss

сначала думал, что это конверсия, но нет, это официальная минька, действительно, можно на нем было бы погонять

0
Кей Овальд

Ничего интересного, короче.

2
Listoman

Продавали игру про тиранидов, а вышел кал с борьбой против фиолетовых космодесов с минимумом скучнейшего коопного контента, скам века)

0
-zotik-

Проверься на дальтонизм

0
Yoshemitsu

Жуйте игру-сервис, заглатывайте сизонпассы, и хрюкайте от удовольствия.

-5
-zotik-

Минусы будут? Т.е для тебя как малоумного больше контента в игре это плохо? Плюс ни слова про сезон пассы у самого родились такие умозаключения родились?

-1
Artemus2.0 -zotik-

В смысле "ни слова" если вся топовая косметика для обладателей сизонпасса?

0