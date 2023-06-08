Вышел трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 со сроками релиза шутера

Опубликован новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. Разработчики объявили, что в игре будет доступен кооператив на трех человек. Релиз шутера от третьего лица намечен на ближайшую зиму.

В сиквеле игроки возьмут на себя роль космодесантника ультрамаринов капитана Тита — главного героя оригинала, которого озвучил Клайв Стэнден («Викинги»). Вместе с братьями по десанту ему предстоит уничтожать тиранидов.