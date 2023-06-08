Warhammer 40,000: Space Marine 2 2023 г.
8.1 130 оценок

Вышел трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 со сроками релиза шутера

Simple Jack

Опубликован новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. Разработчики объявили, что в игре будет доступен кооператив на трех человек. Релиз шутера от третьего лица намечен на ближайшую зиму.

В сиквеле игроки возьмут на себя роль космодесантника ультрамаринов капитана Тита — главного героя оригинала, которого озвучил Клайв Стэнден («Викинги»). Вместе с братьями по десанту ему предстоит уничтожать тиранидов.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Aellie

Хабенский подкачался?))

0
User1105

Кооп как по мне лишний

0
Night Strider

игру делают разрабы из Питера, значит с расчленённой будет порядок

0
gliga142

красиво но враги конечно ..из-за обезличенности , не так круто как могло бы быть если бы это была другая раса.

0
Newworld_DESTROYER

Вау очередной мусор по вахе))

-17
samosan

Первая часть годная была,но вот кооператив настораживает.

1
Eclair_93

Ты в первую играл? Абсолютно уверен что нет, одна из топовых игр по вахе, так что иди дальше в немусор играй.

4
ZackSnyder

прими таблетки. в каждой новости какую то чушь пишешь.

2
Night Strider samosan

не должен настораживать, в первой части у игрока было 2 союзника, тут видимо как в спейс халк дезвинг будет сингл сюжет и сюжет с парой игроков, то есть можешь с парой друзей проходить вместо двух ботов, нормально

0