Вышел трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 со сроками релиза шутера

Опубликован новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. Разработчики объявили, что в игре будет доступен кооператив на трех человек. Релиз шутера от третьего лица намечен на ближайшую зиму.
В сиквеле игроки возьмут на себя роль космодесантника ультрамаринов капитана Тита — главного героя оригинала, которого озвучил Клайв Стэнден («Викинги»). Вместе с братьями по десанту ему предстоит уничтожать тиранидов.
Хабенский подкачался?))
Кооп как по мне лишний
игру делают разрабы из Питера, значит с расчленённой будет порядок
красиво но враги конечно ..из-за обезличенности , не так круто как могло бы быть если бы это была другая раса.
Вау очередной мусор по вахе))
Первая часть годная была,но вот кооператив настораживает.
Ты в первую играл? Абсолютно уверен что нет, одна из топовых игр по вахе, так что иди дальше в немусор играй.
прими таблетки. в каждой новости какую то чушь пишешь.
не должен настораживать, в первой части у игрока было 2 союзника, тут видимо как в спейс халк дезвинг будет сингл сюжет и сюжет с парой игроков, то есть можешь с парой друзей проходить вместо двух ботов, нормально