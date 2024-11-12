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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 661 оценка

Вышло новое обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Gruz_
Новости

Saber Interactive, создатели великолепной Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили очередное обновление для игры, добавляющее новое вторичное оружие — пистолета Neo-Volkite. Пистолет, испускающий тепловое излучение, доступен для классов Assault, Vanguard и Bulwark. Увидеть пистолет в действии можно в новом видеоролике.

Кроме того, разработчики внесли ряд изменений в баланс оружия: немного уменьшен нагрев трех вариантов плазменных инсинераторов, увеличена скорострельность снайперской болт-винтовки, добавлен прицел для болт-карабина «Оккулус» и многое другое.

В обновлении 4.5 также исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы Space Marine 2 на всех платформах. Детали обновления ждут вас здесь.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kimen-no-Yami

Ну что тут можно сказать?

ЗА ИМПЕРАТОРА!

7
taotahu1992

Терминаторов примарис или Зачинателей не добавили ещё?)))

3
Kimen-no-Yami

Лол, терминатором тогда можно будет в соло операции пробегать на самой высокой сложности :)

3
taotahu1992 Kimen-no-Yami

Так-то да)))
У тысячников вон есть термосы, а у нас нет, не справедливо. Хотя термосы у них чуть больше примариса, внушают только умиление)

2
Kimen-no-Yami taotahu1992

Точно :) хотя они ж старые и как бы без тел внутри, а с колдовским прахом. Усохшие вдовесок :)

1
Голубая Лагуна

Я так понимаю они FSR 3.0, не говорю уже про 3.1 не хотят добавить ?

2
real19911

неее там банкноты шелестят в чемодане от нвидии, подумывают уже фср 1 вернуть:D

2