Вышло новое обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Saber Interactive, создатели великолепной Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили очередное обновление для игры, добавляющее новое вторичное оружие — пистолета Neo-Volkite. Пистолет, испускающий тепловое излучение, доступен для классов Assault, Vanguard и Bulwark. Увидеть пистолет в действии можно в новом видеоролике.

Кроме того, разработчики внесли ряд изменений в баланс оружия: немного уменьшен нагрев трех вариантов плазменных инсинераторов, увеличена скорострельность снайперской болт-винтовки, добавлен прицел для болт-карабина «Оккулус» и многое другое.

В обновлении 4.5 также исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы Space Marine 2 на всех платформах. Детали обновления ждут вас здесь.