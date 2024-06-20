Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует интенсивные бои и механику в новом обзорном трейлере

Focus Entertainment и Saber Interactive сегодня представили обзорный трейлер игрового процесса для долгожданной экшен-игры от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Это шестиминутное видео озвучено креативным директором Оливером Холлис-Лейком и более подробно рассматривает кампанию, многопользовательские режимы и механику прогресса. Warhammer 40,000 Space Marine выйдет 9 сентября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает историю легендарного лейтенанта Ультрамаринов Деметриана Титуса спустя сто лет после событий Space Marine и сражается с бесконечными ордами тиранидов, чтобы защитить Империум. Используйте сверхчеловеческие способности Тита и его обширный арсенал. Вы можете сделать это самостоятельно или в бесшовном кооперативе с двумя друзьями, которые играют за боевых товарищей Тита: Чайрона и Гадриэля.