Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует интенсивные бои и механику в новом обзорном трейлере

Focus Entertainment и Saber Interactive сегодня представили обзорный трейлер игрового процесса для долгожданной экшен-игры от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Это шестиминутное видео озвучено креативным директором Оливером Холлис-Лейком и более подробно рассматривает кампанию, многопользовательские режимы и механику прогресса. Warhammer 40,000 Space Marine выйдет 9 сентября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает историю легендарного лейтенанта Ультрамаринов Деметриана Титуса спустя сто лет после событий Space Marine и сражается с бесконечными ордами тиранидов, чтобы защитить Империум. Используйте сверхчеловеческие способности Тита и его обширный арсенал. Вы можете сделать это самостоятельно или в бесшовном кооперативе с двумя друзьями, которые играют за боевых товарищей Тита: Чайрона и Гадриэля.
Конечно в сингле
Эпичная красотища, детализация шикарная, уже не терпится поиграть.
И как же классно что будет полная локализация, не надо будет отвлекаться на чтения сабов и можно будет полностью сосредоточится на том что происходит на экране.
Ютуб
выглядит бомбезно, как смесь гирей без укрытия и дума. радует, что взяли идеи из первой части и отполировали их.
там редемптор промелькнул в паре кадров - интересно это будет нпс или дадут поуправлять?
немного напоминает helldivers 2
Ох уж эти чёрные ультрамарины.
Развевающиеся по ветру материалы и вздымающаяся грязь...сексуально выглядит!
Разрыв на куски)
показали 6 операций (может появится ещё больше!?) и 6 классов
полёты не очень нравятся в пвп)
сцены добивания в шутере - ну не знаю, не знаю
Ребят, послушайте знающего человека. Не предзаказывайте игру из-за красивой картинки, 6 кооп миссий это очень мало, к игре прикрутили ПВП не просто так, ибо 6 кооп миссий это крайне мало, в Дарктайде 14 миссий которые сделаны интересно и их долго проходить - и то мало. Прокачка будет 100% основана на однотипном гринде как в Дарктайде. Ещё заметил что когда десантник дерётся в ближнем бою, все мобы начинают ждать и не атакуют. Крч мне кажется что это будет шлак в красивой обёртке, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕДЗАКАЗЫВАЙТЕ ДО РЕЛИЗА!!! Игру делают разрабы WWZ, а WWZ это один из унылых и примитивных коопов что видало человечество. Я надеюсь что я неправ, но мне кажется что игра умрёт из-за отсутствия контента и реиграбельности, ей наставят 50-60% отзывов из-за завышенных ожиданий и она уйдёт на покой с крайне низким онлайном и её будут 1-2 года допиливать и лишь после будут добавлять миссии и контент - так со всеми подобными вархаммерами было. Просто дождитесь релиза, не торопитесь. Надеюсь что я неправ, ибо Дарктайд за 2к часов приелся, и марину жду как глоток свежего воздуха, но предварительно если рассмотреть все детали показанного, по контенту всё будет скудно, а контент - самое важное в подобных играх.
(Да да, ставьте дизы моему комментарию, бегите предзаказывайте на основе картинки, ведь когда такое было чтобы в трейлере всё красиво и радужно, а в реале всё уныло и сыро. У меня во всех вархаммерах больше 10к часов, я знаю о чём говорю)
Ты сравниваешь Дарктайд - онлайн ПвЕ игру, с синглом Спейсмарин 2, где в довесок будет мультиплеер и кооп (может и "не в довесок" получится а полноценный добротный мульт, который станет конкурентом тому же Хеллдайверс 2 - видно будет).
Я рискну предположить, что многие ждали эту игру ради ее сингла а не ради мультиплеера (но еще раз повторю - если он выстрелит - то это вдвойне каеф!!!), поэтому твоя аналитика по онлайну и пострелизной поддержке этого онлайна еще не вышедшей сингловой игры сомнительна, мягко говоря. И уж точно "знающим человеком" ты с такими выводами не выглядишь вобще ни разу.
Меня кооп не интересует в принципе жду ради сингла.
Сейчас многие сторожилы Вархаммера стримят и обсуждают трейлер, там аналогичное мнение. Хз, последние вархаммеры это чисто кооп игры, и большинство покупают ради него, но раз сингл важен то ок, но большинству нужен кооп, песочница аля дарктайд с прогрессией и классными миссиями, а отдавать считай 4к за 8-12 часов приключения это такое себе. Вообщем это лишь догадки, как будет в реале никто не знает. Мой посыл - не бегите предзаказывать на основе эмоций от впечатляющей картинки, дождитесь, взвесьте и уже думайте, удовлетворяет ли игра ваши ожидания или нет, особенно касаемо коопа
Откуда такие выводы? Раз тебе нужен в первую очередь онлайн то и у остальных так же что ли? Я купил бы эту игру, даже если бы в ней вобще не было онлайна. Я хочу сюжетку а не
И я точно не один, кто хочет мощный сингл Про Тита с превозмоганием, уничтожением еретиков и ксеносов да еще и с полным дубляжом!!!