Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует прирост количества игроков

Успешный шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Focus Entertainment и Saber Interactive переживает сейчас лучший момент в этом году: в понедельник количество одновременных игроков в Steam превысило 34 тысячи, что не удавалось с октября прошлого года, вскоре после релиза игры. Причиной тому является 50% скидка в Steam, благодаря которой до 15 сентября игру можно купить всего за 1599 руб. На PS5 она также продается со скидкой по цене €34,99 до 11 сентября.

Совсем недавно игра получила новый патч, который принес с собой множество нововведений, расширяющих игровой опыт. Среди нововведений — новая PvE-миссия, PvP-режим Helbrute Onslaught, новая PvP-арена и PvE-режим Stratagems. Обновление также включает в себя три новых вида оружия и нового врага: Chaos Spawn. Кроме того, игроки могут купить косметический набор Chaos Armour. Разработчик подтвердил, что в дальнейшем планируется расширять поддержку Warhammer 40,000: Space Marine 2, добавляя новые карты, режимы, оружие и классы, в том числе долгожданного Techmarine.

Обновление контента в сочетании с существенной скидкой, похоже, привлекло как игроков-ветеранов, так и новых рекрутов, что оживило игровое комьюнити, которое сейчас переживает лучший период после релиза.