Warhammer 40,000: Space Marine 2 экстренно чинят: новый хотфикс усилил оружие и закрыл критические баги

Студия оперативно отреагировала на жалобы игроков и выпустила срочный патч для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Хотфикс исправляет дисбаланс, появившийся после крупного обновления reclamation, и устраняет ряд серьёзных технических проблем.

Главное внимание — оружию. Тяжёлый болтер с оптикой получил прирост урона на 13 процентов, а способность «священный гнев» стала сильнее на 10 процентов. Разработчики снизили отдачу у тяжёлого болт-пистолета при стрельбе от бедра, а также поправили сортировку предметов в меню, устранив путаницу.

Особенно много изменений затронуло pvp. Исправлена ошибка, позволявшая мгновенно добивать противника после рывка — эта механика несправедливо ломала бои. Кроме того, патч устраняет сбои в геометрии карт, локализации и общую нестабильность.

Однако полностью снять напряжение не удалось. Игроки продолжают жаловаться на серьёзные просадки fps в свежей кооперативной операции, добавленной в reclamation. В сообществе надеются на новый фикс, ведь обновление, помимо нового режима, принесло ещё шесть видов героического оружия и массу косметики.