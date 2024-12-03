Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Baldur's Gate 3 вернулись в чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 26 ноября по 3 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
На прошлой неделе в Steam стартовала большая осенняя распродажа, благодаря которой в топ-10 вернулось множество старых проектов. Лидером свежего чарта стал портативный компьютер от Valve, за которым следуют Cyberpunk 2077 и Call of Duty: Black Ops 6, которая продолжает пользоваться популярностью даже без скидки.
Лидер прошлой недели, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, опустился до шестого места, но, вероятно, вернется на лидирующие позиции уже на следующей неделе.
Благодаря первой скидке с момента релиза в топ-10 вернулась Warhammer 40,000: Space Marine 2.
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty: Black Ops 6
- Baldur's Gate 3
- EA Sports FC 25
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Red Dead Redemption 2
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Assassin's Creed Odyssey
- Hogwarts Legacy
А где величайший DA Veilguard ? Ах да, на дне
Всё меньшинство купило, больше не будет покупок)
такую новость можно пилить на каждой распродаже
а это за какую неделю? смотрел недавно там 16 место
На Black Ops 6 была скидка, просто при такой большой цене вы её не заметили:D
Многим пришлось пойти на скидки, даже тем релизам которые были в этом году и совсем недавно (как Space MArine 2). Уже в принципе проходит 1-2 месяца ААА проекта и уже скидка, раньше это не так бросалось в глаза. Всё-таки конкуренция большая, а игры продолжают добавляться десятками каждый день...
Давайте ещё несколько новостей подряд с тем же списком но с разными заголовками
Игра про толстяков в броне и мочилово - скука
Одиссея, вдруг, никого не удивляет?))
Там скидки большие, ну и игра топ. Если рассматривать её не как серию ассасинов.
Там и у вальхалы крутой сеттинг, ну уж очень затянута. А в одиссее длс прикольные, морские бои.
Одиссея последний нормальный AC.
Блек флаг ты хотел сказать. Ну и роуг с натяжкой.
Она не плохая но она уж больно растянутая и душная.
Атсасины 2 ты хотел сказать. То что последующие номерные части кал каличный и не атсасины.
Очень жаль что они нормальную кастомизаию и вообще всё то что доступно в операциях в сингл так и не завезли (классы,прокачку,выбор оружия и т.д.), в операции вообще нет ни какого желания задрачивать, наелся за пару первых дней.
Да, тоже хотел бы увидеть кастомизацию в Сингле.