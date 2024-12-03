Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Baldur's Gate 3 вернулись в чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 26 ноября по 3 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На прошлой неделе в Steam стартовала большая осенняя распродажа, благодаря которой в топ-10 вернулось множество старых проектов. Лидером свежего чарта стал портативный компьютер от Valve, за которым следуют Cyberpunk 2077 и Call of Duty: Black Ops 6, которая продолжает пользоваться популярностью даже без скидки.

Лидер прошлой недели, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, опустился до шестого места, но, вероятно, вернется на лидирующие позиции уже на следующей неделе.

Благодаря первой скидке с момента релиза в топ-10 вернулась Warhammer 40,000: Space Marine 2.