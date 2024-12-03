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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 745 оценок

Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Baldur's Gate 3 вернулись в чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 26 ноября по 3 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На прошлой неделе в Steam стартовала большая осенняя распродажа, благодаря которой в топ-10 вернулось множество старых проектов. Лидером свежего чарта стал портативный компьютер от Valve, за которым следуют Cyberpunk 2077 и Call of Duty: Black Ops 6, которая продолжает пользоваться популярностью даже без скидки.

Лидер прошлой недели, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, опустился до шестого места, но, вероятно, вернется на лидирующие позиции уже на следующей неделе.

Благодаря первой скидке с момента релиза в топ-10 вернулась Warhammer 40,000: Space Marine 2.

  1. Steam Deck
  2. Cyberpunk 2077
  3. Call of Duty: Black Ops 6
  4. Baldur's Gate 3
  5. EA Sports FC 25
  6. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  9. Assassin's Creed Odyssey
  10. Hogwarts Legacy
64
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Majester

А где величайший DA Veilguard ? Ах да, на дне

5
Sir Walter

Всё меньшинство купило, больше не будет покупок)

10
rtnrwv
На рейтинг сильно повлияли осенние распродажи Steam

такую новость можно пилить на каждой распродаже

2
Хер из прошлой катки

а это за какую неделю? смотрел недавно там 16 место

1
bohdan2015

На Black Ops 6 была скидка, просто при такой большой цене вы её не заметили:D

Многим пришлось пойти на скидки, даже тем релизам которые были в этом году и совсем недавно (как Space MArine 2). Уже в принципе проходит 1-2 месяца ААА проекта и уже скидка, раньше это не так бросалось в глаза. Всё-таки конкуренция большая, а игры продолжают добавляться десятками каждый день...

0
Freemanyz

Давайте ещё несколько новостей подряд с тем же списком но с разными заголовками

0
Sheffskiy

Игра про толстяков в броне и мочилово - скука

0
Moorchik

Одиссея, вдруг, никого не удивляет?))

-1
вупсич пупсич

Там скидки большие, ну и игра топ. Если рассматривать её не как серию ассасинов.

Там и у вальхалы крутой сеттинг, ну уж очень затянута. А в одиссее длс прикольные, морские бои.

-3
Sickofitall

Одиссея последний нормальный AC.

-6
Dark1994 Sickofitall

Блек флаг ты хотел сказать. Ну и роуг с натяжкой.

0
DezkQ вупсич пупсич

Она не плохая но она уж больно растянутая и душная.

0
Sir Walter Dark1994

Атсасины 2 ты хотел сказать. То что последующие номерные части кал каличный и не атсасины.

-1
saa0891
вернулась Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Очень жаль что они нормальную кастомизаию и вообще всё то что доступно в операциях в сингл так и не завезли (классы,прокачку,выбор оружия и т.д.), в операции вообще нет ни какого желания задрачивать, наелся за пару первых дней.

-2
Виктор Орловский

Да, тоже хотел бы увидеть кастомизацию в Сингле.

0