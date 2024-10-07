Warhammer 40,000: Space Marine 2 и EA Sports FC 25 возглавили топ продаж Британии за сентябрь

Сентябрьский топ продаж в Великобритании возглавила EA Sports FC 25, несмотря на то, что её показатели оказались слабее, чем у предшественника. По данным GamesIndustry.biz, продажи футбольного симулятора упали на 4,6% по сравнению с прошлым годом, однако версия с ранним премиум-доступом показала рост.

Вторую позицию заняла Warhammer 40,000: Space Marine 2, что стало значительным достижением для игры. Она вошла в тройку лучших новинок года, уступив лишь FC25 и Helldivers 2.

На третьем месте расположилась The Crew 2, чьи продажи значительно выросли благодаря крупной скидке. Четвёртую позицию занял боевик Star Wars Outlaws от Ubisoft, который пока что демонстрирует результаты слабее, чем у Avatar: Frontiers of Pandora.

На пятом месте оказался платформер Astro Bot, чьи результаты за первый месяц на 24% превзошли показатели Ratchet & Clank: Rift Apart. Также в топ вошла NBA 2K25, которая уступила прошлой части на 14%.