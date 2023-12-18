Warhammer 40,000: Space Marine 2 на новых впечатляющих скриншотах

Focus Entertainment, ранее известная как Focus Home Interactive, в последнее время занята выпуском все более интересных АА и ААА игр, которые имеют большой потенциал для покорения представляемого ими жанра. Так, грядущая Banishers: Ghosts of New Eden от компании Dontnod может стать интересной игрой, а Warhammer 40,000: Space Marine II, которую компания показала на новых скриншотах, является абсолютной жемчужиной.

Разработчики из Saber Interactive стараются создать новую версию легенды 2011 года и трудятся до седьмого пота, чтобы представить нам кровавую, властную и жестокую игру, достойную встать в один ряд с лучшими представителями жанра. Focus Entertainment представила четыре новых скриншота, которые дают нам представление о мрачной атмосфере Warhammer 40K и масштабах событий, в которых нам предстоит принять участие.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 запланирован на 9 сентября 2024 года для PC, PlayStation 5 и Xbox серий X и S.