Warhammer 40,000: Space Marine 2 останется верна кооперативу для троих - разработчики объяснили решение

Saber Interactive официально подтвердила, что кооперативные режимы в Warhammer 40,000: Space Marine 2 не получат расширения до четырёх и более игроков. Главный креативный директор студии Тим Уиллитс в интервью IGN заявил, что ограничение связано с балансом: «Четыре космодесантника слишком легко справляются с PvE-вызовами, а масштабирование противников под четвёртого игрока оказалось бы чересчур сложным».

Такое ограничение сохранится и в новом режиме осады (Siege Mode), который также рассчитан только на троих бойцов. Несмотря на это, сообщество моддеров не стало ждать. С помощью нового инструментария Integration Studio, выпущенного студией в начале мая, один из энтузиастов под ником Tom из Warhammer Workshop создал мод, позволяющий играть в PvE-режимы командами до 12 человек.

Tom поблагодарил Saber за поддержку сообщества: «Честно говоря, я в восторге от того, как студия относится к моддерам. Благодаря их доверию и щедрости, мы добились того, о чём даже не мечтали». Модификация пока работает только на ПК, как и всё, что связано с поддержкой пользовательских изменений.

Integration Studio предоставляет доступ к тем же инструментам, которыми пользуются сами разработчики, и значительно упрощает процесс создания модов. Как отметил директор по технологиям Дмитрий Григоренко, теперь моддеры могут работать быстрее, безопаснее и эффективнее, без утомительного редактирования конфигураций вручную.

И хотя официального увеличения числа игроков в кооперативе не предвидится, Space Marine 2 продолжает развиваться и привлекать преданную аудиторию благодаря открытости студии к сообществу. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а будущее моддинга на ПК выглядит особенно многообещающим.