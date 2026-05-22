Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 778 оценок

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил рекордную скидку в Steam на фестивале Warhammer Skulls

Gruz_ Gruz_

На фестивале Warhammer Skulls экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive получил рекордную скидку 70%. Это максимальное снижение цены с момента релиза игры. Акция действует на ПК и консолях, распространяясь на стандартное и все премиальные издания (Gold, Ultra, Anniversary).

Стоимость базовой версии распределилась в зависимости от игровой платформы. В Steam для ПК проект отдают за 959 рублей ($17.99). В Microsoft Store для Xbox игра обойдется в $21 (около 1,4 тысячи рублей), а в PS Store — в $24,49 (приблизительно 1,7 тысячи рублей).

Временные рамки акции различаются, поэтому покупателям стоит поторопиться. Раньше всего распродажа завершится на платформе Xbox — уже 28 мая. В магазине Steam скидка останется активной до 3 июня, а дольше всего выгодное предложение продлится для владельцев PlayStation — до 11 июня.

A8USER

Сама игра очень плохого качества, для нее 200-300руб норм. Это чисто игра для фанатов вахи, а ценителям сюжета и геймплея там будет скучно.

17
Пользователь ВКонтакте

Там ещё и бесплатная пробная версия, с дальнейшим сохранением прогресса, если купить игру. // Артём Андрейченко

3
Xndr DeKoz

Во славу Бога-Императора!