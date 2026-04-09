Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила хотфикс 12.3 с исправлениями ИИ-режиссера

Студия Saber Interactive выпустила свежий хотфикс 12.3 (версия 1.012.003 на консолях) для экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2. Это небольшое обновление от 8 апреля нацелено на исправление работы ИИ-режиссера и устранение ряда критических ошибок, приводивших к вылетам игры на всех платформах.

Главным изменением стала корректировка баланса: теперь во время битв с боссами уровня Терминус ИИ больше не будет ошибочно призывать лишние подкрепления и элитных врагов класса Экстремис. Это должно сделать схватки с ключевыми противниками более честными и предсказуемыми для игроков на всех платформах.

Параллельно студия подтвердила список известных проблем, над которыми сейчас ведется работа. В их число вошли баги с прыжковыми ранцами, некорректное лечение смертельных ран стимуляторами и проблемы с блокировкой урона щитами в PvP. Кроме того, игроки сообщают о потере опыта оружия и трудностях в испытании Технодесантника «Extreme Extermination», которое на данный момент практически невозможно выполнить из-за механики работы серворуки.

Техническая часть патча направлена на устранение критических вылетов, возникающих в новой операции с Дредноутом и при использовании Alt+Tab. Сообщество также жалуется на зависания при загрузке ресурсов и баги в миссиях «Disruption» и «Decapitation», где игроки теряют квестовые предметы или не могут продвинуться по сюжету. Разработчики признают эти ошибки и обещают исправить их в последующих обновлениях, которые запланированы на ближайшие недели и месяцы.

Команда Saber Interactive пообещала выпустить более масштабные патчи в ближайшие недели и месяцы, чтобы исправить все накопившиеся замечания. На данный момент студия активно собирает отчеты об ошибках через официальные каналы связи