Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила крупное обновление с новой операцией, оружием и PvP-лобби

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло обновление 7.0, которое принесло массу контента и улучшений. Главной новинкой стала спецоперация «Эксфильтрация», в которой игрокам предстоит спасти техножреца из глубин комплекса Механикума, столкнувшись с устрашающим Тригоном — тиранидом, способным рыть тоннели и вызывать подкрепление прямо из-под земли.

PvP теперь поддерживает закрытые лобби с настраиваемыми параметрами: выбор режима, карты, времени матча и лимитов очков. Это долгожданная функция для любителей приватных баталий. В PvE-режиме появилась система «Престижа»: после достижения 25 уровня класс можно сбросить до первого, получив доступ к уникальным умениям и ускоренному прогрессу.

В арсенал добавлен новый пистолет «Инферно», а существующее оружие было переработано для лучшего соответствия лору Warhammer 40K. PvP-режим «Вечная война» теперь подбирает игроков на основе умений, делая сражения честнее.

Обладатели сезонного пропуска получили косметические наборы Space Wolves и Imperial Fists, а также новые цвета для кастомизации. Полный список изменений — на официальной странице обновления.