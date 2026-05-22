Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила новую операцию, боевой симулятор и бесплатный пробный период

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает активно расширяться после релиза. Студия Saber Interactive выпустила крупное обновление 13.0, которое добавило в игру новую кооперативную операцию Purgation, тренировочный режим и очередную порцию контента для «Осады».

Главной новинкой стала операция Purgation. Игроков отправят на секретный объект Адептус Механикус в болотах Кадаку, где, как обычно во вселенной Warhammer 40,000, всё быстро превращается в кровавую бойню. Новая миссия продолжает делать ставку на то, за что Space Marine 2 особенно хвалят — масштабные перестрелки, плотный экшен и ощущение постоянного давления со стороны врагов.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в оружии и сборках, разработчики добавили «Боевой симулятор». Это отдельная арена с возможностью тестировать снаряжение против разных типов противников. На фоне современных кооперативных игр такой режим выглядит полезным решением, а не просто формальной добавкой для списка изменений.

Кроме того, обновление расширило кастомизацию персонажей: теперь классы могут одновременно носить больше косметических элементов, включая нимбы, антенны и накидки. Также в игру добавили новое оружие и набор Iron Hands для владельцев второго сезонного пропуска.

Вместе с патчем стартовал и бесплатный пробный период. Это особенно удачный момент для новичков: Space Marine 2 уже успела заметно вырасти по сравнению со стартовой версией, а поддержка игры официально продлена как минимум на третий год.

Сейчас проект всё больше напоминает именно тот масштабный кооперативный экшен по Warhammer, которого фанаты ждали многие годы — с постоянными обновлениями, новыми миссиями и большим вниманием к атмосфере вселенной.