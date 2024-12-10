Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила поддержку PS5 Pro

Издательство Focus Entertainment на своем официальном форуме подтвердило, что Warhammer 40,000 Space Marine 2 получила долгожданную поддержку Playstation 5 Pro.

На новой консоли Sony шутер от третьего лица получил поддержку технологии PSSR, повышающей разрешение до 4K в режимах «Производительность» и «Качество». В первом случае разрешение рендеринга будет варьироваться от 1080p-1440p, а во втором - от 1080p-2160p. Также в режиме «Производительность» частота кадров составит 60 fps, а в режиме «Качество» - 30 fps.

Кроме того, в новом обновлении для Warhammer 40,000 Space Marine 2 содержится много нового контента, включая операцию «Обелиск». В ходе операции игроки попадут на Демериум, и ваша задача - с помощью копии обелиска нарушить поток энергии, защищающий устройство «Аврора». Чтобы добраться до консоли управления обелиском, вам придется пройти через гробницу, погруженную во тьму. События операции происходят параллельно с финальными событиями сюжетной кампании.

Также была улучшена общая стабильность игры, слегка выросла производительность, повысилась скорость потоковой передачи текстур и улучшена защита от читов.