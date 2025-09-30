ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 572 оценки

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит бесплатную демоверсию 16 по 23 октября

monk70

Следующее крупное обновление Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет в конце ноября. До этого момента те, кто ещё не успел познакомиться с этим эпическим шутером от третьего лица, могут сделать это благодаря предстоящей бесплатной демоверсии.

Демоверсия, доступная с 16 по 20 октября на консолях и до 23 октября на ПК в Steam, включает в себя первые две миссии кампании, а также операции «Инферно», «Обезглавливание» и «Vox Liberatis». Помимо недавно добавленного «Натиска хелбрютов», будут доступны все PvP-режимы. Вы также сможете опробовать все виды оружия и классы.

А самое приятное, что весь прогресс сохраняется в игре для тех, кто хочет продолжить играть.

