Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит бесплатную демоверсию 16 по 23 октября

Следующее крупное обновление Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет в конце ноября. До этого момента те, кто ещё не успел познакомиться с этим эпическим шутером от третьего лица, могут сделать это благодаря предстоящей бесплатной демоверсии.

Демоверсия, доступная с 16 по 20 октября на консолях и до 23 октября на ПК в Steam, включает в себя первые две миссии кампании, а также операции «Инферно», «Обезглавливание» и «Vox Liberatis». Помимо недавно добавленного «Натиска хелбрютов», будут доступны все PvP-режимы. Вы также сможете опробовать все виды оружия и классы.

А самое приятное, что весь прогресс сохраняется в игре для тех, кто хочет продолжить играть.