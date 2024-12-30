Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит больше PvP-контента, режим "Орда" и много другого в 2025 году

Издатель Space Marine 2 компания Focus Entertainment рассказала о том, что ждет шутер Warhammer 40k в 2025 году, и если вы являетесь поклонником PvP-режимов игры, то вам понравится дорожная карта. В следующем году, и первое, что стоит на повестке дня, - это больше PvP-контента. По словам издателя, он знает, что фанаты PvP ощущают себя «обделенными», поэтому в следующем году в игре появится новая карта, пользовательские лобби и многое другое.

Кроме того, в следующем году в игре появятся новые PvE-функции, а именно режим «Орда», который был анонсирован еще в конце августа. Также в игре появятся новые операции и враги, с которыми будет интересно сражаться. А еще мы получили возможность узнать о следующем чемпионе, который появится в Space Marine 2, - это снайпер Salamander. В Focus признают, что для снайпера «очевидным выбором» была бы глава Raven Guard, но у студии «другие планы» на Raven Guard.

Также в игре появятся новые опции кастомизации, а на боевой барже - новая система Datavault. В нем вы сможете ознакомиться с «разблокируемой информацией по большинству элементов игры», на случай если вам захочется подтянуть знания по истории Space Marine 2.