Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит больше PvP-контента, режим "Орда" и много другого в 2025 году

Издатель Space Marine 2 компания Focus Entertainment рассказала о том, что ждет шутер Warhammer 40k в 2025 году, и если вы являетесь поклонником PvP-режимов игры, то вам понравится дорожная карта. В следующем году, и первое, что стоит на повестке дня, - это больше PvP-контента. По словам издателя, он знает, что фанаты PvP ощущают себя «обделенными», поэтому в следующем году в игре появится новая карта, пользовательские лобби и многое другое.
Кроме того, в следующем году в игре появятся новые PvE-функции, а именно режим «Орда», который был анонсирован еще в конце августа. Также в игре появятся новые операции и враги, с которыми будет интересно сражаться. А еще мы получили возможность узнать о следующем чемпионе, который появится в Space Marine 2, - это снайпер Salamander. В Focus признают, что для снайпера «очевидным выбором» была бы глава Raven Guard, но у студии «другие планы» на Raven Guard.
Также в игре появятся новые опции кастомизации, а на боевой барже - новая система Datavault. В нем вы сможете ознакомиться с «разблокируемой информацией по большинству элементов игры», на случай если вам захочется подтянуть знания по истории Space Marine 2.
вот тогда и возьму со скидосом, а то брать на старте - дорого и мало контента
в целом. Причём стоит уточнить. Начало хорошее, а вот ближе концу словно бюджета или время поджимало. Так или иначе ощущение что доделывали прям в спешке. Заметно менее плавнее переходы между событий. Провалы местами.
В прочем шутерок всё равно получился отлично, с очень приятным ближним боем. Самое то на часиков 10-25+.
25% была скидка, что по прежнему дорого?
Я считаю что в игру нужно добавлять больше сюжетной игры, и не обязательно за Тита, можно например добавить Таркуса из кровавых воронов... :)
Контента мало, потом могут выходить длс, которые тоже платные, а как их накопится - будет ультимейт издание и вот оно со скидосом будет норм.
Бюджета под конец не хватило? Да последняя миссия самая топовая и зрелищная во всей игре.
Скидос ты уже прослакал, теперь ещё год жди
Мне вот странно видеть, что тут снайперы в силовой броне одеты, а не как скауты в легкой броне...
Потому что это не скауты. У нас тут полноценные примарисы, а не неофиты. Но вот снайпер саламандра — это как винегрет с корицей блин.
Ребят, вам бы нормального переводчика. Или всыпать ленивому автору. Перевести chapter как главу, а не как орден - это сильно. // Дмитрий Бельцов