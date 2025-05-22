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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 341 оценка

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит брутальный PvE-режим "Осада" в конце июня

butcher69 butcher69

Во время Warhammer Skulls Festival было анонсировано бесплатное обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2. 26 июня в игре появится новый PvE-режим «Осада» — кооперативное испытание на троих, где игрокам предстоит защищать имперскую крепость от бесконечных волн Тиранидов и сил Хаоса.

Вместе с обновлением выйдут два косметических DLC для обладателей Season Pass. White Scars Chapter Pack предложит скины и оружие в стиле Белых шрамов. Blood Angels Cosmetic Pack добавит новые элементы брони и геральдику, вдохновлённую Кровавыми Ангелами.

Битвы развернутся на планете Кадак, и чем дольше вы выстоите, тем выше слава. Для игроков на PC режим станет доступен для тестирования уже с 4 июня.

Обновление будет доступно на PS5, Xbox Series и ПК.

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