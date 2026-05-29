Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит ещё один новый класс в рамках третьего года бесплатного контента

Компания Saber Interactive подтвердила предстоящее добавление третьего класса в Warhammer 40,000: Space Marine 2. В новом сообщении для сообщества разработчики сообщили, что следующий год обновлений принесёт в игру второй новый класс. Первый новый класс, выпущенный всего несколько месяцев назад в рамках поддержки второго года игры, добавил в игру Технодесантника.

Хотя создатели не подтвердили, каким именно будет этот класс, они заявили, что это один из тех, которые «очень востребованы сообществом». Хотя фанаты запрашивают множество классов, сейчас, по мнению сообщества, самым популярным является Аптекарь.

Что касается третьего года, Saber подтвердили, что Space Marine 2 получит пять крупных патчей, которые доведут игру до патча 19. Каждое обновление будет включать дополнительный контент, в том числе новые операции.

И снова будет много бесплатного контента для всех, включая новое оружие, миссии и многое другое. Кроме того, будет сезонный пропуск, полный косметики для глав орденов и скинов для чемпионов.



Мы также продолжим уделять большое внимание улучшению пользовательского опыта и исправлению ошибок на протяжении всего третьего года разработки, делая игру более плавной, стабильной и приятной для всех.

Кроме того, Saber продолжает совершенствовать инструменты для создания модов для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ранее в этом году разработчики позволили игрокам создавать собственные уровни и операции, и ведётся дополнительная работа по поддержке большего количества творений.

Saber подтвердили, что новый класс, каким бы он ни был, будет запущен в «первой половине 2027 года». Однако планы могут измениться. Например, запуск класса Технодесантников в игре неоднократно откладывался.

Наконец, следующий год обновлений обещает дополнительные улучшения режима «Осада». Уже сейчас он находится в довольно хорошем состоянии, и Saber надеется продолжить улучшать этот режим, чтобы предоставить игрокам больше возможностей.