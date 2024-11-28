Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит поддержку PlayStation 5 Pro

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - по праву одна из самых ярких игр года, в чем немалую роль сыграли и ее высокие технические амбиции, и уверенность, с которой она воплощает их в жизнь. Тем не менее, тот факт, что Space Marine 2 не попала в первую волну игр с поддержкой PS5 Pro при запуске консоли в начале этого месяца, некоторых удивил - впрочем, скоро ситуация изменится.

В сообщении на официальном форуме издатель Focus Entertainment подтвердил, что Space Marine 2 получит поддержку PS5 Pro. Шутер от третьего лица на новой консоли Sony будет использовать PSSR для повышения уровня разрешения до 4K в режимах «Производительность» и «Качество».

В первом режиме нативное разрешение рендера будет варьироваться от 1080p-1440p, а во втором - от 1080p-2160p. В режиме «Производительность» частота кадров будет составлять 60 FPS, а в режиме «Качество» - 30.

Кроме того, в первой половине декабря Space Marine 2 также получит следующий крупный патч, в котором будет добавлена новая операция, косметика и многое другое.