Warhammer 40,000: Space Marine 2 привлекла 12 миллионов игроков

Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла впечатляющей отметки в 12 миллионов игроков, и издатель Focus Entertainment отпраздновал этот успех.

Пару лет назад мы возлагали большие надежды на этот проект. Сегодня он превзошёл даже самые смелые наши мечты.

Стоит отметить, что это не объявление о 12 миллионах продаж. Хотя Space Marine 2 продалась великолепно, количество игроков увеличилось благодаря недавнему включению игры в сервисы подписки на видеоигры. В целом, разработанная Saber Interactive экшен-игра от третьего лица превзошла все ожидания, и Space Marine 3 находится в активной разработке, в то время как обновления для Space Marine 2 продолжаются.