Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал шутером от первого лица благодаря новому моду

Вы когда-нибудь хотели, чтобы Warhammer 40,000: Space Marine 2 была в жанре FPS? Что ж, вы не одиноки: фанат, известный как unreal_dev на Reddit и WarhammerWorkshop на Nexus Mods, решил сделать мод от первого лица для игры, и он выглядит довольно круто.

Правда, данная модификация придется по вкусу не всем, так как у некоторых игроков может возникнуть укачивание от всего происходящего, но если вам нравятся подобные вещи, то обязательно следите за обновлениями от WarhammerWorkshop.

По словам создателя модицикации, самое сложное испытание выпало на долю класса «Тяжеловес» , потому что «позы для стрельбы из оружия не очень хорошо передаются от первого лица».

Пока модификация находится на ранней стадии разработки, но любителям шутеров от первого лица она наверняка понравится.