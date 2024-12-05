ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 747 оценок

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал шутером от первого лица благодаря новому моду

Gruz_
Новости

Вы когда-нибудь хотели, чтобы Warhammer 40,000: Space Marine 2 была в жанре FPS? Что ж, вы не одиноки: фанат, известный как unreal_dev на Reddit и WarhammerWorkshop на Nexus Mods, решил сделать мод от первого лица для игры, и он выглядит довольно круто.

Правда, данная модификация придется по вкусу не всем, так как у некоторых игроков может возникнуть укачивание от всего происходящего, но если вам нравятся подобные вещи, то обязательно следите за обновлениями от WarhammerWorkshop.

По словам создателя модицикации, самое сложное испытание выпало на долю класса «Тяжеловес» , потому что «позы для стрельбы из оружия не очень хорошо передаются от первого лица».

Пока модификация находится на ранней стадии разработки, но любителям шутеров от первого лица она наверняка понравится.

22
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Krendelll

Да, этот мод придётся по вкусу не всем потому, что львиная доля визуала летит в кал, а именно на этом и делается акцент в вахе. Игра берет визуалом а не механикой боя

2
Gamer_P

Ого круто

1
Alexxgersh

Достаточно не обычно

0
bohdan2015

Ещё и часть костюма видна и пушка высоко при стрельбе( Не полноценно. Дух утерян.

-5
671

Ты часть своей одежды(костюма) не видишь когда ходишь?

9
DezkQ

ээээ не не не, фу прям

-5