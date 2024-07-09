Warhammer 40,000 Space Marine 2 ушла на золото. Опубликованы новые скриншоты

Warhammer 40,000 Space Marine 2 обещает непревзойденную научно-фантастическую мощь. В этом шутере от третьего лица вы играете за лейтенанта Тита, огромного суперсолдата Космического десантника, который сражается от имени Империума Человечества — человеческой фракции во вселенной Warhammer 40,000 от Games Workshop.

Сегодня разработчики Saber Interactive и издатель Focus Entertainment сообщили, что игры ушла на золото, за 2 месяца до релиза. Также были опубликованы новые скриншоты.