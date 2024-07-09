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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 300 оценок

Warhammer 40,000 Space Marine 2 ушла на золото. Опубликованы новые скриншоты

monk70
Новости

Warhammer 40,000 Space Marine 2 обещает непревзойденную научно-фантастическую мощь. В этом шутере от третьего лица вы играете за лейтенанта Тита, огромного суперсолдата Космического десантника, который сражается от имени Империума Человечества — человеческой фракции во вселенной Warhammer 40,000 от Games Workshop.

Сегодня разработчики Saber Interactive и издатель Focus Entertainment сообщили, что игры ушла на золото, за 2 месяца до релиза. Также были опубликованы новые скриншоты.

25
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Dark1994

Демку бы)

4
Hellium

Первую часть пройди, вот тебе демка

-4
GraF68ru Hellium

От других разработчиков и на другом движке? Гениальный совет

1
Пользователь ВКонтакте

А тех. требования опубликовать они не хотят или еще пилят оптимизон. // Антон Крупнов

3
Garris1304

FX8300

GTX750ti

16GB

На ультрах в 4K

5
Пользователь ВКонтакте

// Антон Крупнов

0
bohdan2015

они там сверху между собой:?

2
Mandalordek

"убийца хеллдайверс 2"

0