Warhammer 40,000 Space Marine 2 ушла на золото. Опубликованы новые скриншоты

Warhammer 40,000 Space Marine 2 обещает непревзойденную научно-фантастическую мощь. В этом шутере от третьего лица вы играете за лейтенанта Тита, огромного суперсолдата Космического десантника, который сражается от имени Империума Человечества — человеческой фракции во вселенной Warhammer 40,000 от Games Workshop.
Сегодня разработчики Saber Interactive и издатель Focus Entertainment сообщили, что игры ушла на золото, за 2 месяца до релиза. Также были опубликованы новые скриншоты.
Демку бы)
Первую часть пройди, вот тебе демка
От других разработчиков и на другом движке? Гениальный совет
А тех. требования опубликовать они не хотят или еще пилят оптимизон. // Антон Крупнов
FX8300
GTX750ti
16GB
На ультрах в 4K
// Антон Крупнов
они там сверху между собой:?
"убийца хеллдайверс 2"