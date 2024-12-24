Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернулась в десятку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 17 по 24 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На вершине чарта среди платных игр остаётся Path of Exile 2. ARPG от Grinding Gear Games удерживает стабильный интерес сообщества, несмотря на ранний доступ. На втором месте по-прежнему находится Steam Deck от Valve. Портативный компьютер продолжает радовать геймеров своей мощностью и удобством, укрепляя свои позиции среди самых популярных устройств. Тройку замыкает кооперативный шутер Helldivers 2. Игра сохранила место в топе благодаря недавнему крупному бесплатному обновлению, добавившему новую вражескую фракцию, что значительно повысило интерес аудитории.

Начавшаяся Зимняя распродажа Steam также заметно повлияла на чарт. В десятку самых прибыльных проектов ворвался Warhammer 40,000: Space Marine 2, привлёкший внимание игроков благодаря привлекательной скидке.