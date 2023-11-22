Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет во второй половине 2024 года. Точную дату назовут в начале декабря

Focus Home Entertainment предоставила обновленную информацию о целевом окне выпуска Warhammer 40,000: Space Marine 2. Шутер от третьего лица, находящийся в разработке в Saber Interactive, должен был выйти этой зимой.

Выход Space Marine 2 теперь перенесен на вторую половину 2024 года. Focus Home Entertainment заявила, что это дополнительное время на разработку позволит разработчику должным образом отшлифовать игру с целью выпустить высококачественный релиз. По словам издателя, Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже внесена в список желаний более миллиона фанатов.

Окончательная дата релиза будет объявлена в «начале декабря», сообщает Focus Home. Трейлер, который появится на церемонии The Game Awards (выход в эфир 8 декабря), практически гарантирован; в конце концов, Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила дебютный трейлер игрового процесса на прошлогодней церемонии.

Focus Home Interactive выпустит Warhammer 40,000: Space Marine 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.