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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 963 оценки

Warhammer 40,000: Space Marine 2 за 4 месяца привлекла 6 миллионов игроков

monk70
Новости

Неоднократно сообщалось, что Warhammer 40K Space Marine 2 стала чрезвычайно успешной. Долгожданное продолжение шутера от третьего лица от Saber Interactive было продано тиражом в два миллиона копий за первые двадцать четыре часа после выхода и достигло отметки в пять миллионов к концу ноября. Последние данные, предоставленные создателями, сообщают, что общие продажи игры составили 6 миллионов копий за 4 месяца после релиза.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала одной из самых продаваемых игр, выпущенных в 2024 году, что также сделало ее очень прибыльной для владельца лицензии Games Workshop.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Brigbyman1992

Император защищает🙏❤️❤️❤️

3
ЙОЛБАШ

и как этот шедевр или вуконг не получили игру года ? почему инди мусор Астробот игру года получила эта же позор.

0
Syntrax

Вукунг это ваще позор какой то

0