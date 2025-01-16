Warhammer 40,000: Space Marine 2 за 4 месяца привлекла 6 миллионов игроков

Неоднократно сообщалось, что Warhammer 40K Space Marine 2 стала чрезвычайно успешной. Долгожданное продолжение шутера от третьего лица от Saber Interactive было продано тиражом в два миллиона копий за первые двадцать четыре часа после выхода и достигло отметки в пять миллионов к концу ноября. Последние данные, предоставленные создателями, сообщают, что общие продажи игры составили 6 миллионов копий за 4 месяца после релиза.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала одной из самых продаваемых игр, выпущенных в 2024 году, что также сделало ее очень прибыльной для владельца лицензии Games Workshop.