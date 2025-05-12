Warhammer 40K: Space Marine 2 получил официальную поддержку модов - возможна даже мини-игра с рыбалкой

До сих пор модификации в Warhammer 40K: Space Marine 2 были сильно ограничены, но теперь разработчики представили официальную поддержку модов, открыв игрокам полный доступ к инструментам редактирования.
Warhammer 40K: Space Marine 2 — один из самых успешных проектов франшизы, предлагающий линейный шутер от третьего лица в духе классики жанра. Разработчик Saber Interactive изначально анонсировал планы по поддержке модификаций, и теперь этот день настал.
«Сегодня мы делаем огромный шаг в поддержке моддинг-сообщества. Мы выпускаем Integration Studio — тот самый редактор, который используем для внутренней разработки. Больше не нужно редактировать файлы в Блокноте и надеяться, что вы не пропустили скобку. Теперь всё станет в десять раз быстрее, безопаснее и интуитивнее».
Ранее возможности моддинга были ограничены, но теперь игроки смогут создавать собственные кампании, режимы и даже неожиданные вещи — например, мини-игру «Рыбалка с Папой Калгаром».
лучше бы липсинк в русской версии поправили, позорище
ээээ, а в какой игре липсинк отличается в зависимости от языка?
Осталось добавить мастерскую в стим и будет топ )
рыбалка это прямо в стиле вахи) если только они там тиранидов не ловят =)
Ну теперь пойдёт жара.
Тулза как понимаю внутри игры и вызывается в виде отдельного экрана?