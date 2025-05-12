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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 316 оценок

Warhammer 40K: Space Marine 2 получил официальную поддержку модов - возможна даже мини-игра с рыбалкой

Simple Jack Simple Jack

До сих пор модификации в Warhammer 40K: Space Marine 2 были сильно ограничены, но теперь разработчики представили официальную поддержку модов, открыв игрокам полный доступ к инструментам редактирования.

Warhammer 40K: Space Marine 2 — один из самых успешных проектов франшизы, предлагающий линейный шутер от третьего лица в духе классики жанра. Разработчик Saber Interactive изначально анонсировал планы по поддержке модификаций, и теперь этот день настал.

«Сегодня мы делаем огромный шаг в поддержке моддинг-сообщества. Мы выпускаем Integration Studio — тот самый редактор, который используем для внутренней разработки. Больше не нужно редактировать файлы в Блокноте и надеяться, что вы не пропустили скобку. Теперь всё станет в десять раз быстрее, безопаснее и интуитивнее».

Ранее возможности моддинга были ограничены, но теперь игроки смогут создавать собственные кампании, режимы и даже неожиданные вещи — например, мини-игру «Рыбалка с Папой Калгаром».

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

лучше бы липсинк в русской версии поправили, позорище

2
LogicDisciple

ээээ, а в какой игре липсинк отличается в зависимости от языка?

Crazyqsoled

Осталось добавить мастерскую в стим и будет топ )

Суровый Нуб

рыбалка это прямо в стиле вахи) если только они там тиранидов не ловят =)

sa1958

Ну теперь пойдёт жара.

Kelthic

Тулза как понимаю внутри игры и вызывается в виде отдельного экрана?