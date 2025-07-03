Warhammer 40K: Space Marine 2 получила хотфикс, исправляющий проблемы с соединением в режиме "Осада"

На прошлой неделе Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила давно ожидаемый режим «Осада», и хотя фанаты наслаждаются им, сбои и разрывы соединения сильно портят впечатления.

В целом игроки хорошо отреагировали на режим «Осада» и сопутствующий 8-й патч, благодаря чему в Space Marine 2 стало больше игроков, по крайней мере, в Steam, где все данные об игроках находятся в открытом доступе. Но проблемы с подключением нередко портят впечатления от игры, особенно в моменты, когда они возникают посреди волн..

В ответ на это разработчики Space Marine 2 - Saber Interactive и издатель Focus Entertainment - выпустили хотфикс 8.1, который уже доступен на всех платформах. В нем решены различные проблемы со сбоями и соединением, а также исправлена ошибка, не дающая разблокировать награду за прохождение 25 волн в режиме осады. Также, был исправлен баг, из-за которого менялась сложность в режиме «Осада», если во время матча к нему присоединялись новые игроки.

Что касается будущего, то в Space Marine 2 появится много интересного контента. Если патч 9 будет касаться лишь изменений баланса, то патч 10 добавит новый PvP-режим «Хаос vs Хаос», оружие ближнего боя Power Axe и новый класс Techmarine. Со всеми подробностями Space Marine 2 Patch 10 можно ознакомиться перейдя по ссылке.