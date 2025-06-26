Warhammer 40K: Space Marine 2 получила новый патч, добавляющий PvE-режим "Осада" и кучу предметов для кастомизации

Студия Saber Interactive выпустила обновление 8.0 для экшена Warhammer 40,000 Space Marine 2, благодаря которому в игре появился PvE-режим «Осада». В новом режиме космодесантники смогут проверить свои силы, противостоя волне за волной врагов, а битвы с боссами будут разбросаны по всей кампании.

В новом PvE-режиме, рассчитанном на трех игроков, вам предстоит сражаться со все более смертоносными волнами Тиранидов и сил Хаоса, защищая имперскую крепость на Кадаку. В режиме «Осада» вас ждут динамические побочные цели, хранилище ресурсов и возможность вызывать подкрепления. Это могут быть как космодесантники (по одному на игрока), так и обычные солдаты.

Кроме нового PvE-режима, в обновлении 8.0 от 26 июня содержится новый контент для сезонного пропуска. В состав White Scars Chapter Pack входит новый скин для класса Assault, три эксклюзивных скина для оружия, а также косметические наборы и геральдические эмблемы «Белых шрамов» В состав Blood Angels Cosmetic Pack включено несколько новых видов брони, которая подойдет для любого из игровых классов, а также геральдические эмблемы «Кровавых ангелов».

Полный список изменений патча можно посмотреть здесь.