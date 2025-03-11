За Императора! Брутальный экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернулся в чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период 4 по 11 марта 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Monster Hunter Wilds продолжает удерживать лидерство среди самых популярных игр недели, что неудивительно, учитывая её высокие продажи на ПК и консолях. Однако самым громким новичком стала Split Fiction от Hazelight, которая молниеносно заняла второе место.

Среди других успешных проектов R.E.P.O. по-прежнему привлекает внимание игроков в Steam. Этот кооперативный хоррор на шесть человек смешивает страх и юмор, создавая уникальный опыт, который завоевал свою аудиторию.

Two Point Museum, Kingdom Come: Deliverance 2 и EA Sports FC 25 демонстрируют впечатляющую стабильность, продолжая удерживать высокие позиции. А вот настоящей неожиданностью стало возвращение Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Forza Horizon 5 в топ-10 — игры заняли девеятое и десятое место, вероятно, благодаря специальным скидкам и акциям.