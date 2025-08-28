За Императора! Saber Interactive раскрыла подробности второго года поддержки Warhammer 40,000: Space Marine 2

Saber Interactive объявила о планах на второй год Warhammer 40,000: Space Marine 2, который стартует с юбилейного обновления 4 сентября. Игроков ждет целый год бесплатного контента, а также новый сезонный абонемент, полный косметических предметов для орденов космических десантников.

Контент второго года продолжает традиции первого: планируется шесть крупных патчей с новыми режимами PvE и PvP, дополнительными операциями, аренами и игровыми классами. Среди главных нововведений — четыре новые операции и карта осады, две арены Eternal War, режимы Stratagems для PvE и Helbrute Onslaught для PvP, новый класс Techmarine, новое оружие и уникальные разблокировки существующего арсенала, а также новые враги и боссы с уникальной механикой прогресса.

Юбилейное обновление станет самым крупным патчем на сегодняшний день и откроет первый контент второго Season Pass. В него войдут два DLC: Black Templars Champion Pack и Imperial Fists Cosmetic Pack, включая новый скин Champion для класса Bulwark и скин Power Sword, а также более 40 косметических предметов для семи орденов-преемников Imperial Fists.

В течение года Season Pass II предложит девять новых DLC, посвященных разнообразию орденов по всей галактике. Любимые фанатами ордена — Кровавые Ангелы, Саламандры, Рапторы, Железные руки и Кархародоны — получат новые скины, элементы брони и геральдические знаки.

4 сентября вновь откликнитесь на призыв к сражению с бесплатным обновлением Anniversary и откройте новые возможности кастомизации и игровой стратегии в Space Marine 2. Новый год обещает быть насыщенным, масштабным и полным эпических сражений за Империум Человечества.